Viral στο διαδίκτυο έγινε ένας συνταξιούχος, επειδή είναι σωσίας του Τζέφρι Έπστιν. Μάλιστα, το ακόμη πιο εξωφρενικό είναι πως στο παρελθόν έχει βρεθεί στο ίδιο πάρτι με τον διαβόητο παιδόφιλο.

Σύμφωνα με την Daily Star, ο Παλμ Μπιτς Πιτ οδηγούσε στη Φλόριντα, όταν περαστικοί άρχισαν να τον βιντεοσκοπούν, φωνάζοντας «είναι ο Έπστιν. Ο μπ… είναι ζωντανός τελικά».

Βίντεο και φωτογραφίες με το πρόσωπό του δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τον ίδιο να δημιουργεί ειδικό λογαριασμό ώστε να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Hello it’s Palm Beach Pete just another perfect day in South Florida, off to play some tennis!… I’m not Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/07q2C1YwUm — Palm Beach Pete (@not_jeffepstein) March 21, 2026

«Γεια σε όλους, είμαι ο Παλμ Μπιτς Πιτ και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι ο Τζέφρι Έπστιν. Δεν είμαι ο Τζέφρι Έπστιν, είμαι απλώς εγώ», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό «Not Epstein».

«Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, είμαι συνταξιούχος, έζησα στην πόλη για πολύ καιρό. Μου αρέσει να παίζω τένις, είμαι πολύ κοινωνικός», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ωστόσο, είπε ότι αν και δεν γνωρίζει τον διαβόητο παιδόφιλο, στο παρελθόν είχαν βρεθεί στο ίδιο πάρτι και έτυχε να μη συναντηθούν.