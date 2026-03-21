Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος έχει μια τεταμένη σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση από τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακά εισαγγελικά γραφεία των ΗΠΑ.

Οι έρευνες, που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι πρόσφατα, διεξάγονται από τα γραφεία των ομοσπονδιακών εισαγγελέων στο Μανχάταν και το Μπρούκλιν, με τη συμμετοχή ειδικών στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και πρακτόρων της DEA και της «Homeland Security Investigations», όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενες επαφές του Γκουστάβο Πέτρο με διακινητές ναρκωτικών και πιθανή χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2022 από τέτοιες πηγές. Οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και παραμένει ασαφές εάν θα οδηγήσουν σε απαγγελία κατηγοριών.

Εκπρόσωπος του προέδρου της Κολομβίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ τα δύο εισαγγελικά γραφεία στη Νέα Υόρκη, όπως και η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, αρνήθηκαν να τοποθετηθούν. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα, των New York Times.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Λευκός Οίκος έπαιξε ρόλο στην έναρξη των ερευνών, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ασκήσει σκληρή κριτική στον Γκουστάβο Πέτρο, χαρακτηρίζοντάς τον «άρρωστο άνθρωπο».

Η υπόθεση αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας τον Ιανουάριο, κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Λίγο μετά την επιχείρηση, ο Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν παρόμοια δράση και κατά της Κολομβίας, απάντησε: «Μου ακούγεται καλό».

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ύπαρξη των ερευνών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως μοχλός πίεσης προς την Μπογκοτά, σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ επιδιώκουν στενότερη συνεργασία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Παράλληλα, το ζήτημα ενδέχεται να επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό ενόψει των προεδρικών εκλογών τον Μάιο, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τη συνέχεια της πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας.

Ο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής, αλλά έχει καλέσει τους υποστηρικτές του να στηρίξουν τον εκλεκτό διάδοχό του, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να λειτουργήσει ως άτυπο δημοψήφισμα για τη διακυβέρνησή του.

Σε ανάρτησή του την Παρασκευή 20 Μαρτίου, ο Πέτρο διέψευσε κατηγορηματικά ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση για διασυνδέσεις με διακινητές ναρκωτικών. «Δεν έχω μιλήσει ποτέ στη ζωή μου με διακινητή ναρκωτικών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, αντιθέτως, έχει αφιερώσει χρόνια στην αποκάλυψη των σχέσεων μεταξύ ναρκεμπόρων και Κολομβιανών πολιτικών -κάνοντας αναφορά στη δράση του ως βουλευτή πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όταν είχε αναδείξει δεσμούς μεταξύ του κράτους και ακροδεξιών παραστρατιωτικών ομάδων.