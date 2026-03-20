Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε σήμερα τις νομοθετικές της συστάσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), προτρέποντας το Κογκρέσο να υπερισχύσει των πολιτειακών νόμων και να υιοθετήσει μια πιο χαλαρή προσέγγιση όσον αφορά τους ρυθμιστικούς κανόνες.



Γιατί έχει σημασία: Το τετρασέλιδο πλαίσιο καλεί τους νομοθέτες να περιορίσουν τη δυνατότητα των πολιτειών να θεσπίζουν δικούς τους κανόνες για την τεχνολογία, προμηνύοντας μια νέα σύγκρουση με τις πολιτείες και το Κογκρέσο για το μέλλον της ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης.



Τι δηλώνουν: «Το Κογκρέσο θα πρέπει να υπερισχύσει των πολιτειακών νόμων για την Τεχνητή Νοημοσύνη που επιβάλλουν αδικαιολόγητα βάρη, ώστε να διασφαλιστεί ένα ελάχιστα επιβαρυντικό εθνικό πρότυπο σύμφωνο με αυτές τις συστάσεις, και όχι πενήντα ασύμβατα μεταξύ τους», αναφέρει το πλαίσιο.

Τι περιλαμβάνει: Η πρόταση καλεί το Κογκρέσο να:

Αντιμετωπίσει τη χρήση αντιγράφων AI που προσομοιώνουν την εικόνα ή τη φωνή κάποιου.

τη χρήση αντιγράφων AI που προσομοιώνουν την εικόνα ή τη φωνή κάποιου. Νομοθετήσει τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να απαιτήσει από τις εταιρείες τεχνολογίας να πληρώνουν για τις αυξημένες ενεργειακές τους απαιτήσεις.

τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να απαιτήσει από τις εταιρείες τεχνολογίας να πληρώνουν για τις αυξημένες ενεργειακές τους απαιτήσεις. Θεσπίσει «ρυθμιστικά αμμοδοχεία» (regulatory sandboxes) που θα επιτρέπουν στους προγραμματιστές να πειραματίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη υπό χαλαρότερους κανόνες.

Επίσης, επικεντρώνεται στην ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο: «Οι υπηρεσίες και οι πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να λάβουν μέτρα για την προστασία των παιδιών, ενισχύοντας παράλληλα τους γονείς ώστε να ελέγχουν το ψηφιακό περιβάλλον και την ανατροφή των παιδιών τους», αναφέρει το κείμενο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Τι παρακολουθούμε: Αυτή η σύσταση θα διαμορφώσει τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών στο Καπιτώλιο, αλλά οι διαφωνίες σχετικά με την ομοσπονδιακή προτεραιότητα έναντι των πολιτειών, τα πνευματικά δικαιώματα και την ασφάλεια των παιδιών παραμένουν τα ίδια σημεία τριβής που έχουν καθυστερήσει τις εξελίξεις εδώ και χρόνια. Η προσπάθεια παραμερισμού των πολιτειακών νόμων θα συνεχίσει επίσης να συναντά αντιστάσεις από τοπικούς πολιτικούς και των δύο παρατάξεων.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Τραμπ ταυτίζεται με τις διαθέσεις των ισχυρών της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι «επένδυσαν» ποικιλοτρόπως στην προεκλογική καμπάνια για τη δεύτερη θητεία του προέδρου. Από την απορρύθμιση και αυτή την πιο χαλαρή προσέγγιση όσον αφορά τους ρυθμιστικούς κανόνες επωφελούνται εταιρείες όπως η x AI του Έλον Μασκ και η OpenAI.



Στις 11 Δεκεμβρίου 2025, ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία ενός «Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής για την ΤΝ», με στόχο την απορρύθμιση του κλάδου και την ακύρωση των περιορισμών σε πολιτειακό επίπεδο. Το διάταγμα απαγορεύει στις πολιτείες να επιβάλλουν πρότυπα διαφορετικότητας και συμπερίληψης (DEI) στα μοντέλα ΤΝ, τα οποία η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως «ιδεολογική μεροληψία».



Το εκτελεστικό διάταγμα συνδέεται και με το γιγαντιαίο Project Stargate (ύψους 500 δισ. δολαρίων) για την ενίσχυση των υποδομών ΤΝ. Η νέα αυτή «ευελιξία» που πρεσβεύει επιτρέπει στις εταιρείες να αναπτύσσουν μοντέλα με λιγότερα ρυθμιστικά εμπόδια, γεγονός όμως που ενδέχεται να αποδυναμώσει τις προβλέψεις για την προστασία της ιδιωτικότητας, τα πολιτικά δικαιώματα και την ασφάλεια των καταναλωτών.



Ηγέτες της Σίλικον Βάλεϊ, όπως ο Σαμ Άλτμαν, υποστηρίζουν ότι οι ενιαίοι κανόνες είναι απαραίτητοι για να παραμείνουν οι ΗΠΑ ανταγωνιστικές έναντι της Κίνας. Με την απορρύθμιση και την κατάργηση των πολιτειακών εμποδίων (όπως οι αυστηροί κανόνες της Καλιφόρνια), η OpenAI μπορεί να εκπαιδεύει μοντέλα χωρίς να ανησυχεί για 50 διαφορετικά νομικά πλαίσια. Παράλληλα, ο Τραμπ και ο Έλον Μασκ προωθούν αυτή την πολιτική ως μέσο προστασίας της τεχνολογίας από «αριστερές ιδεολογίες».



