Ένα αποτρόπαιο περιστατικό εγκατάλειψης ζώου συντροφιάς σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο McCarran στο Λας Βέγκας, όταν μια γυναίκα εγκατέλειψε τον σκύλο της στον χώρο του αεροδρομίου, επειδή δεν της επιτράπηκε να επιβιβαστεί μαζί του σε πτήση.

Αναλυτικά, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου, περίπου στις 23:39, στον τερματικό σταθμό 3. Το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ενημέρωσε τη γυναίκα ότι, για να ταξιδέψει με το ζώο, έπρεπε να συμπληρώσει την απαραίτητη ηλεκτρονική φόρμα. Όταν τα απαιτούμενα έγγραφα δεν κατατέθηκαν, δεν της εκδόθηκε κάρτα επιβίβασης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα άφησε τον σκύλο στο σημείο και απλά κατευθύνθηκε προς την πύλη αναχώρησης.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο έπειτα από αναφορές ότι «ένας σκύλος έχει δεθεί σε μεταλλικό μετρητή αποσκευών και έχει αφεθεί στο γκισέ της JetBlue». Οι Αρχές εντόπισαν τη γυναίκα στην Πύλη D1. Όπως αναφέρεται, υποστήριξε ότι η αεροπορική εταιρεία δεν της επέτρεψε να ταξιδέψει με το ζώο και ισχυρίστηκε πως το σκυλί έφερε συσκευή εντοπισμού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να το βρει μετά.

Κατά τη συνοδεία της πίσω στον έλεγχο ασφαλείας, φέρεται να επέδειξε εχθρική συμπεριφορά και να αντιστάθηκε στη σύλληψή της. Τελικά συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκατάλειψη ζώου και αντίσταση κατά της Αρχής.

Υπάλληλοι του αεροδρομίου και αστυνομικοί φρόντισαν άμεσα τον περίπου δύο ετών σκύλο ράτσας golden doodle/mini poodle. Η Υπηρεσία Προστασίας Ζώων ανέλαβε την επιμέλειά του και, μετά την υποχρεωτική δεκαήμερη περίοδο αναμονής, κατά την οποία η ιδιοκτήτρια δεν εμφανίστηκε ποτέ, τη φροντίδα του ανέλαβε η οργάνωση «Retriever Rescue of Las Vegas». Ο σκύλος, που πλέον έχει λάβει το όνομα «Jet Blue», φιλοξενείται προσωρινά και αναμένεται να δοθεί σύντομα για υιοθεσία σε ένα νέο, ασφαλές σπίτι.

Οι Aρχές σε ανακοίνωσή τους, επεσήμαναν ότι η εγκατάλειψη ζώου αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα και τονίζουν τη στάση μηδενικής ανοχής απέναντι σε περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης.