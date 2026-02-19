Μια βρετανική οικογένεια μοιράστηκε τη στιγμή που παρακολουθούσε ανήμπορη και της έλεγαν «ηρεμήστε» και «απλώς αναπνεύστε», καθώς μια γιγαντιαία χιονοστιβάδα κατέβαινε με ταχύτητα προς το μέρος τους σε ιταλικό θέρετρο.

Το δραματικό βίντεο, που κατέγραψε τόνους χιονιού να κυλούν στις πλαγιές, τραβήχτηκε στο Βαλ Βενί, στο Κουρμαγιέρ, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, λίγες μόλις ημέρες μετά από παρόμοιο περιστατικό που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Στο βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, μια ομάδα σκιέρ φαίνεται να δείχνει το επερχόμενο σύννεφο χιονιού, ενώ μια γυναίκα εκτός κάδρου ακούγεται να λέει «Θεέ μου!». Η γυναίκα που κατέγραψε τη σκηνή ήταν η Σιόμπαν Χάλφορντ από το Μπίλερικεϊ του Έσσεξ, η οποία είπε ότι στεκόταν στην ουρά μαζί με μέλη της οικογένειάς της, περιμένοντας το λιφτ, όταν εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Στο βίντεο ακούγονται επείγουσες φωνές «ηρεμήστε», ενώ ένας άνδρας επαναλαμβάνει «σκύψτε».

Μέσα στα επόμενα δέκα δευτερόλεπτα, οι σκιέρ που περίμεναν στην ουρά καλύπτονται από λεπτό χιόνι, ενώ η γυναίκα που τραβά το βίντεο λέει «είναι εντάξει, είναι εντάξει, είναι μόνο η σκόνη». Παιδιά ακούγονται να κλαίνε πανικόβλητα, καθώς η κυρία Σιόμπαν Χάλφορντ τους λέει να παραμείνουν ήρεμα και «απλώς να αναπνέουν», ενώ το πλήθος περιμένει να περάσει το χιόνι από πάνω τους.

Όταν το «μαγευτικό» γίνεται απειλή σε δευτερόλεπτα

Μιλώντας νωρίτερα στο BBC News, η Σιόμπαν Χάλφορντ θυμήθηκε: «Πολλοί άρχισαν να δείχνουν πίσω μας για να επισημάνουν ότι υπήρχε μια χιονοστιβάδα στην κοιλάδα από πίσω. Στην αρχή ήταν μαγευτικό, ήταν προφανώς απίστευτο να το βλέπεις στην πραγματικότητα. Και μετά ξαφνικά το σύννεφο, το χιόνι από τα απόνερα της χιονοστιβάδας, πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τότε συνειδητοποίησαν όλοι ότι αυτό πράγματι θα μας χτυπήσει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα, κυριολεκτικά μας τύλιξε όλους. Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από παιδιά σχολής σκι που προφανώς ούρλιαζαν και έκλαιγαν. Η νύφη μου ήταν πολύ ταραγμένη, έκλαιγε».

Σιόμπαν Χάλφορντ

Όταν καθάρισε το σύννεφο, η παραθερίστρια είπε ότι ήταν «τεράστια ανακούφιση» που ήταν όλοι καλά. Μιλώντας για το βίντεο που κατέγραψε τη συγκεκριμένη στιγμή, η κυρία Χάλφορντ είπε ότι τη ρώτησαν γιατί εκείνη και οι συνοδοί της έμειναν εκεί καθώς τους χτύπησε η χιονοστιβάδα.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος συνειδητοποίησε πως ήμασταν σε ουρά για να πάρουμε το λιφτ», εξήγησε. «Δεν υπήρχε πραγματικά πουθενά να πάμε. Κυριολεκτικά το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε, όπως ακούγεται και στο βίντεο με τον πατέρα μου να λέει “σκύψτε”, ήταν αυτό, γιατί δεν ξέραμε καν τι ήταν καθώς ερχόταν προς το μέρος μας. Ήταν αρκετά ζοφερό. Φορούσαμε μπότες και σκι. Δεν υπήρχε πουθενά να πάμε. Το λιφτ είχε σταματήσει προφανώς λόγω όλου του χιονιού που πέρασε από πάνω μας».

Ένας δεύτερος Βρετανός κατέγραψε επίσης τη στιγμή που σημειώθηκε η χιονοστιβάδα την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Στο σύντομο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ένα σύννεφο από πουδρέ χιόνι φαίνεται να κατεβαίνει το βουνό προς μια ομάδα ανυποψίαστων σκιέρ. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όμως, το σύννεφο φαίνεται να τετραπλασιάζεται σε μέγεθος και να κινείται με ταχύτητα, καλύπτοντας τον ουρανό πάνω από τους σκιέρ. Κάποιοι ακούγονται να ουρλιάζουν πανικόβλητοι ή να προτρέπουν άλλους να μετακινηθούν.

Ο άνδρας που τραβά το βίντεο φωνάζει «θα μας χτυπήσει», πριν προσπαθήσει να παραμείνει ψύχραιμος και να πει στους γύρω του «είναι εντάξει, είναι εντάξει». Κάποιος άλλος ακούγεται να λέει «χαλαρώστε», καθώς το χιόνι αρχίζει να πέφτει γρήγορα πάνω στην ομάδα, με τους σκιέρ να σκύβουν το κεφάλι για να προστατεύσουν το πρόσωπό τους. Ένα παιδί περιγράφει τη στιγμή ως «πολύ ωραία», ενώ άλλοι προσπαθούν να στρέψουν το σώμα τους μακριά από τις μάζες χιονιού που κατεβαίνουν και τους χτυπούν. Όταν ρωτήθηκε αν πρέπει να προσπαθήσουν να φύγουν μέσα στις συνθήκες που θυμίζουν χιονοθύελλα, ο άνδρας παρέμεινε ψύχραιμος και είπε ξανά: «Όχι, είμαστε καλά, μείνετε εδώ».

Δεν πιστεύεται ότι τραυματίστηκε κανείς στη νεότερη χιονοστιβάδα που έπληξε την περιοχή μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

🏔️ Video di Jean Chiementin di una valanga che nella giornata di oggi ha raggiunto il compressorio sciistico di Courmayeur (AO).



Il pericolo valanghe nelle Alpi Valdostane rimane 4 su 5. Distacchi si sono segnalati anche a Cogne e Gressoney. pic.twitter.com/P3j0IphQOD — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026

Συναγερμός στις Άλπεις μετά τα αλλεπάλληλα θανατηφόρα περιστατικά

Τρεις διαφορετικές θανατηφόρες χιονοστιβάδες μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα καταγράφονται στις Άλπεις, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές και θέτοντας τα χιονοδρομικά θέρετρα σε αυξημένο συναγερμό, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κουλουάρ Βες, στο Κουρμαγιέρ της Ιταλίας, μια γνωστή διαδρομή ελεύθερης κατάβασης σύμφωνα με τη διάσωση Άλπεων της χώρας. Ένα από τα θύματα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, αλλά αργότερα υπέκυψε. Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν δεκαπέντε διασώστες, τρεις ομάδες σκύλων και δύο ελικόπτερα. Το Κουρμαγιέρ, μια πόλη περίπου 2.900 κατοίκων, βρίσκεται 124 μίλια βορειοδυτικά του Μιλάνου, μιας από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα.

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, νέο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λα Γκραβ της Γαλλίας, στο κουλουάρ της Κοτ Φιν, όπου δύο σκιέρ εντοπίστηκαν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, σύμφωνα με τη δημόσια κατήγορο Μαριόν Λοζάκ-Μερ. Πρόκειται για έναν 39χρονο Πολωνό και έναν 37χρονο Βρετανό πολωνικής καταγωγής που ζούσε στην Ελβετία. Ο Γάλλος οδηγός τους τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Γκρενόμπλ, ενώ δύο ακόμη σκιέρ, από τη Γερμανία και την Αυστραλία, γλίτωσαν χωρίς τραυματισμούς.

Ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό είχε προηγηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο Βαλ ντ’ Ιζέρ της Γαλλίας, όταν χιονοστιβάδα παρέσυρε έξι σκιέρ σε εκτός πίστας περιοχή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, δύο Βρετανοί, ο Στιούαρτ Λέσλι 46 ετών και ο Σον Όβερι 51 ετών, καθώς και ένας Γάλλος. Ένας τρίτος Βρετανός επέζησε με ελαφρά τραύματα, αφού κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το χιόνι. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να αποτρέψουν τους θανάτους, ενώ, σύμφωνα με αξιωματούχο του θερέτρου, όλα τα θύματα έφεραν πομπούς εντοπισμού χιονοστιβάδας.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν λιγότερο από 24 ώρες αφότου η περιοχή της Σαβουά τέθηκε σε σπάνιο κόκκινο συναγερμό για χιονοστιβάδες, επίπεδο προειδοποίησης που έχει εκδοθεί μόνο δύο φορές τα τελευταία 25 χρόνια. Αν και ο συναγερμός είχε αρθεί έως το πρωί της Παρασκευής, ο κίνδυνος παρέμενε στο τέσσερα στα πέντε, δηλαδή επισήμως «υψηλός», με χιονοστιβάδες που μπορούν εύκολα να προκληθούν από σκιέρ ή πεζοπόρους και να κινητοποιήσουν πολύ μεγάλους όγκους χιονιού.

Οι αρχές στη Γαλλία προειδοποιούν τους σκιέρ να αποφεύγουν τις εκτός πίστας διαδρομές όταν το επίπεδο κινδύνου ξεπερνά το τρίτο. Η καταιγίδα Νιλς κάλυψε περιοχές των Γαλλικών Άλπεων με έως και ένα μέτρο φρέσκου χιονιού την Πέμπτη, αφήνοντας, όπως ανέφερε η Μετεό-Φρανς, ένα ιδιαίτερα ασταθές χιονοκάλυμμα. Ως αποτέλεσμα, αρκετά χιονοδρομικά θέρετρα στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων Λα Πλαν, Λεζ Αρκ, Πεϊζέ-Βαλαντρί και Λα Γκραβ, αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Η πλειονότητα των θανατηφόρων ατυχημάτων χειμερινών σπορ στη Γαλλία, την Ελβετία, την Αυστρία και την Ιταλία συμβαίνει εκτός πίστας και όχι σε ασφαλισμένες διαδρομές.

Οι χιονοστιβάδες ευθύνονται για περίπου τους μισούς από αυτούς τους θανάτους, με τη Γαλλία να καταγράφει κατά μέσο όρο περίπου 25 νεκρούς κάθε χειμώνα. Μόνο αυτή τη σεζόν έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 25 θάνατοι από χιονοστιβάδες σε ολόκληρη τη χώρα.