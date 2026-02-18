Στιγμές απόλυτου τρόμου κατέγραψε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας μια τεράστια χιονοστιβάδα να κατεβαίνει με ορμή από απότομη πλαγιά και να παρασύρει δεκάδες σκιέρ, οι οποίοι προσπάθησαν απεγνωσμένα να διαφύγουν την τελευταία στιγμή. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη κοντά στο ιταλικό χιονοδρομικό κέντρο του Κουρμαγιέρ, προκαλώντας σοκ τόσο σε όσους βρέθηκαν στο σημείο όσο και σε όσους παρακολούθησαν το υλικό.

Στο δραματικό περιστατικό, μια μεγάλη ομάδα σκιέρ φαίνεται να περιμένει δίπλα σε αναβατήρα, στην απέναντι πλευρά του βουνού, κοιτάζοντας ψηλά με ανάμεικτα συναισθήματα φρίκης και ενθουσιασμού, καθώς η μάζα χιονιού και πάγου κατεβαίνει με ταχύτητα προς το μέρος τους. Το πυκνό και στροβιλιζόμενο χιόνι επιταχύνει γρήγορα, παρασύροντας στο πέρασμά του ακόμα και μια σειρά από ψηλά πεύκα.

Αρχικά, οι παρευρισκόμενοι έμοιαζαν μαγεμένοι από το θέαμα της χιονοστιβάδας, καθώς κατέβαινε το βουνό. Ωστόσο, όταν συνειδητοποίησαν ότι η μάζα χιονιού υψωνόταν απειλητικά μπροστά τους, η περιέργεια μετατράπηκε σε πανικό μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεκάδες σκιέρ, πολλοί εκ των οποίων φαίνεται να είχαν μαζί τους μικρά παιδιά, προσπάθησαν να εγκαταλείψουν την περιοχή την ύστατη στιγμή, αλλά τελικά καλύφθηκαν από ένα πυκνό σύννεφο χιονιού. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε κοντά στον αναβατήρα Zerotta, στην περιοχή Βαλ Βενί, λίγες μόλις ημέρες μετά από παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο θέρετρο, όπου δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους. Η τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή στο Couloir Vesses, μια γνωστή διαδρομή freeride, σύμφωνα με την Ιταλική Ορεινή Διάσωση. Ένα από τα θύματα μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν 15 διασώστες, τρεις ομάδες σκύλων και δύο ελικόπτερα.

Το Κουρμαγιέρ, μια πόλη με περίπου 2.900 κατοίκους, βρίσκεται 124 μίλια βορειοδυτικά του Μιλάνο και αποτελεί μία από τις περιοχές που φιλοξενούν διοργανώσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα. Τα ιταλικά χιονοδρομικά κέντρα έχουν τεθεί σε αυξημένο συναγερμό για χιονοστιβάδες, καθώς οι πρόσφατες χιονοπτώσεις πάνω σε ασταθή εσωτερικά στρώματα χιονιού έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για τους σκιέρ.