Ο Γερμανός συντηρητικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αποκλείει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, εν μέσω του διαλόγου για την ευρωπαϊκή αποτροπή, με δηλώσεις του σε επεισόδιο πόντκαστ που θα μεταδοθεί σήμερα.

«Δεν θέλω η Γερμανία να σκεφτεί την απόκτηση δικού της, ανεξάρτητου πυρηνικού οπλοστασίου», είπε ο κ. Μερτς στο πόντκαστ Machtwechsel («Αλλαγή εξουσίας»), θυμίζοντας προϋπάρχουσες συνθήκες με τις οποίες το Βερολίνο δεσμεύθηκε να απόσχει από τέτοιες κινήσεις, όπως η λεγόμενη συμφωνία «2+4» που άνοιξε τον δρόμο για την επανένωσή της το 1990, καθώς και η συμφωνία για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT).

Ωστόσο, ο καγκελάριος του CDU δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν αεροσκάφη της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας για την ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών πυρηνικών όπλων. Ήδη μαχητικά Tornado της Λουφτβάφε στην αεροπορική βάση Μπούσελ είναι διαθέσιμα για τη χρήση πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, θύμισε.

«Θεωρητικά, θα ήταν δυνατό αυτό να έχει επίσης εφαρμογή στα πυρηνικά όπλα της Βρετανίας και της Γαλλίας», πρόσθεσε.

Στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια την περασμένη εβδομάδα, ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς δήλωσε ότι συζητά με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την πρόταση αυτού του τελευταίου να καταρτιστεί ευρωπαϊκό πλαίσιο πυρηνικής αποτροπής.

Ο κ. Μακρόν έχει προτείνει να συζητηθεί αυτό ήδη το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, αλλά είχε αντιμετωπιστεί μάλλον ψυχρά από τη Γερμανίδα συντηρητική τότε καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τον σοσιαλδημοκράτη διάδοχό της, Όλαφ Σολτς. Ο κ. Μερτς, ωστόσο, έσπευσε να αρχίσει συνομιλίες για την προσφορά.

Η πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη βασίζεται κυρίως σε αμερικανικά πυρηνικά όπλα σε χώρες μέλη του NATO, που εκτιμάται πως είναι περί τα 100. Κάποια βρίσκονται στη βάση Μπούσελ.