Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε δύτης στον Ειρηνικό Ωκεανό, όταν βρέθηκε μπροστά σε μια σπάνια και ιδιαίτερα εντυπωσιακή σκηνή: μια οικογένεια όρκων να κατασπαράζει έναν καρχαρία, με το σώμα του θηράματος να κρέμεται άψυχο σαν κούκλα από το στόμα ενός από τα θαλάσσια θηλαστικά.

Το βίντεο δείχνει τις όρκες να κυριαρχούν πλήρως πάνω σε μια ομάδα καρχαριών αλεπούδων, είδος που θεωρείται εδώ και δεκαετίες από τους πιο επικίνδυνους θηρευτές των ωκεανών. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ο ρόλος αντιστρέφεται πλήρως, με τον κυνηγό να μετατρέπεται σε θήραμα.

Το εντυπωσιακό περιστατικό κατέγραψε ο οδηγός άγριας ζωής και βιντεογράφος Έβανς Μποντέν, 37 ετών, στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά των ακτών του Μεξικού. Όπως εξήγησε, παρακολουθούσε την οικογένεια των όρκων από την επιφάνεια, όταν παρατήρησε μια ξαφνική και έντονη αλλαγή στη συμπεριφορά τους.

Κατά τη διάρκεια δύο σύντομων καταδύσεων, οι όρκες φαίνονται να επιτίθενται με αστραπιαία ταχύτητα στον καρχαρία και να τον διαμελίζουν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, καθώς κινούνται προς την επιφάνεια. «Παρακολουθούσαμε μια οικογένεια όρκων από την επιφάνεια, όταν ξαφνικά άρχισαν να αλλάζουν συμπεριφορά. Αυτή τη φορά κυνηγούσαν έναν καρχαρία αλεπού», δήλωσε ο ίδιος.

Όπως τόνισε, το συγκεκριμένο κυνήγι διέφερε από άλλα που έχει παρατηρήσει στο παρελθόν, καθώς εξελίχθηκε εξαιρετικά γρήγορα. «Δεν ήταν η ίδια κατάσταση όπως σε άλλα κυνήγια, γιατί έγινε πολύ γρήγορα. Με τον καρχαρία δεν συνέβη ό,τι με άλλα θηράματα, όπου αφιερώνουν χρόνο και εκπαιδεύουν τα μικρά τους στο κυνήγι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Μποντέν, ολόκληρη η επίθεση διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά, περίπου όσο και το βίντεο που κατάφερε να καταγράψει. «Αυτό το περιστατικό με τον καρχαρία κράτησε ίσως δύο βουτιές στο νερό και κάθε βουτιά διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Όταν μπήκα στο νερό, οι όρκες είχαν ήδη τον καρχαρία», πρόσθεσε.

Ο ίδιος, που ζει στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού, περιέγραψε την εμπειρία ως μοναδική και ικανή να ανατρέψει τις καθιερωμένες αντιλήψεις για την ιεραρχία των θαλάσσιων θηρευτών. Όπως εξήγησε, οι καρχαρίες αλεπούδες θεωρούνται κορυφαίοι θηρευτές και κυριαρχούν στις θάλασσες της συγκεκριμένης περιοχής. «Το να βλέπεις έναν διαφορετικό τύπο θηρευτή να κυνηγά τον καρχαρία είναι απίστευτο, γιατί όλοι έχουμε την εικόνα ότι οι καρχαρίες κυριαρχούν στον ωκεανό», σημείωσε.

Όταν όμως εμφανίζονται οι όρκες, οι ισορροπίες ισχύος αλλάζουν ριζικά. «Ήταν απολύτως απίστευτο να το δω. Ένιωσα πολύ τυχερός που μπόρεσα να καταγράψω αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Οι όρκες είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένοι κυνηγοί, με διατροφή που περιλαμβάνει ψάρια αλλά και θαλάσσια θηλαστικά, όπως φώκιες, δελφίνια και μικρές φάλαινες. Το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι διευρύνουν συνεχώς το φάσμα των θηραμάτων τους και επιβάλλουν την κυριαρχία τους ακόμη και απέναντι σε παραδοσιακούς κορυφαίους θηρευτές, όπως οι καρχαρίες.

Οι καρχαρίες αλεπούδες, που μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και έξι μέτρα και είναι γνωστοί για το χαρακτηριστικά μακρύ άνω τμήμα της ουράς τους, θεωρούνται από μόνοι τους ιδιαίτερα επικίνδυνοι θηρευτές. Ωστόσο, το περιστατικό αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι ακόμη και αυτοί δεν βρίσκονται πάντα στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας.