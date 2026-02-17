Ένα 9χρονο αγόρι έγινε ο πρώτος ασθενής στο Ηνωμένο Βασίλειο που υποβλήθηκε σε μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση για την αύξηση του ύψους του.

Ο Άλφι Φίλιπς πάσχει από μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται ημιμελία της περόνης, η οποία εμπόδισε τη σωστή ανάπτυξη του δεξιού του ποδιού, αφήνοντάς το περίπου τρία εκατοστά κοντύτερο από το αριστερό. Χάρη στη νέα μέθοδο που εφάρμοσαν ειδικοί στο Νοσοκομείο Παίδων Alder Hey του Λίβερπουλ, ο Άλφι κατάφερε να κερδίσει αυτά τα 3 εκατοστά.

Ο μικρός Άλφι, από το Νορθάμπτον, δήλωσε ότι ένιωθε ενθουσιασμό αλλά και φόβο που θα ήταν ο πρώτος που θα δοκίμαζε αυτή τη διαδικασία. Σχεδόν έναν χρόνο μετά, όμως, τρέχει κανονικά και απολαμβάνει να παίζει μπάσκετ.

Η μέθοδος και η διαδικασία

Η ημιμελία της περόνης είναι μια σπάνια πάθηση που επηρεάζει λιγότερες από μία στις 40.000 γεννήσεις. Η νέα μέθοδος περιλαμβάνει την εμφύτευση ενός επιμήκους ήλου (μιας ειδικής «ράβδου») στην επιφάνεια του μηριαίου οστού.

Alfie Phillips from Northampton has fibular hemimelia, which caused his right leg to be shorter than his left👇https://t.co/6eeSdZQHhK — ITV News Anglia (@itvanglia) February 17, 2026

Η τεχνική, που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ, χρησιμοποιεί έναν μηχανοκίνητο τηλεσκοπικό ήλο. Για να επιμηκυνθεί το άκρο, μια μαγνητική συσκευή τοποθετούνταν πάνω στο πόδι του Άλφι τρεις φορές την ημέρα για έναν μήνα. Έτσι ο ήλος άρχισε σταδιακά να απομακρύνει τα δύο άκρα του οστού —κατά περίπου 1 χιλιοστό την ημέρα— ενώ ο οργανισμός γέμιζε φυσικά το κενό με νέο οστικό ιστό.

Schoolboy, 9, has legs made longer in groundbreaking new surgery – 'He was up walking the next day!'

https://t.co/mwuvNsto7k — GB News (@GBNEWS) February 17, 2026

Ανάρρωση και αποτελέσματα

Η επέμβαση για την τοποθέτηση του ήλου πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και ο Άλφι νοσηλεύτηκε λιγότερο από μία εβδομάδα. Στη συνέχεια, υποβαλλόταν σε εβδομαδιαίες φυσικοθεραπείες και ιατρικούς ελέγχους μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιμήκυνσης, η οποία διήρκεσε περίπου έξι εβδομάδες.

Ο ήλος αφαιρέθηκε από το πόδι του περίπου τρεις με τέσσερις μήνες μετά την επέμβαση.

«Ανάρρωσε πραγματικά πολύ καλά», δήλωσε η μητέρα του, Λόρα Ντάκερ. «Τα κατάφερε θαυμάσια και ήθελε να επιστρέψει στο σχολείο πολύ σύντομα».

Το BBC αναφέρει πως από τότε, το νοσοκομείο έχει εφαρμόσει την ίδια τεχνική σε άλλα τρία παιδιά με την ίδια πάθηση.