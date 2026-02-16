Ένας φοιτητής 23 ετών έπεσε νεκρός στην πόλη Λυών, κατά τη διάρκεια βίαιων συγκρούσεων μεταξύ ομάδων προσκείμενων στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει στη Γαλλία οξεία πολιτική ένταση.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το όνομα του φοιτητή είναι Κουεντέν και ήταν μέλος ακροδεξιών πολιτικών σχηματισμών. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες έγιναν την περασμένη Πέμπτη, στο περιθώριο πολιτικής ομιλίας της ευρωβουλευτού του αριστερού κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας Ριμά Χασάν.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης, βαριά τραυματισμένος, σε νοσοκομείο της Λυών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Σάββατο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος έκανε λόγο για λιντσάρισμα από οργανωμένες ομάδες ατόμων προσκείμενων στην άκρα αριστερά και ειδικότερα στο κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, το οποίο ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι γαλλικές αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση επιδιώκοντας τον εντοπισμό των ενόχων, ενώ τη λύπη του για το τραγικό συμβάν εξέφρασε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.