Δικαιοσύνη για τον γιο της ζήτησε σήμερα η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό του. Η έκκλησή της έρχεται μετά την κοινή έρευνα πέντε ευρωπαϊκών κρατών, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κορυφαίος επικριτής του Πούτιν δηλητηριάστηκε με την τοξική ουσία επιβατιδίνη.

«Επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε από την αρχή. Ξέραμε ότι ο γιος μας δεν πέθανε απλώς στη φυλακή, δολοφονήθηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους από τον τάφο του στη Μόσχα.

«Δύο χρόνια έχουν περάσει και γνωρίζουμε πλέον από τι δηλητηριάστηκε. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποιος καιρός, αλλά τελικά θα ανακαλύψουμε ποιος το έκανε».

«Φυσικά, θέλουμε αυτό να γίνει στη χώρα μας και η δικαιοσύνη να θριαμβεύσει».

«Έχω ήδη πει ότι εκείνοι που έδωσαν την εντολή αυτή είναι γνωστοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Απλώς το επαναλαμβάνω. Και θέλουμε να γίνουν γνωστοί όσοι συμμετείχαν», είπε.

Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον τάφο του χαρισματικού ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, πολέμιου της διαφθοράς, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024 στα 47 του χρόνια υπό απροσδιόριστες συνθήκες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι δηλητηρίασε με «σπάνιο δηλητήριο» τον Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας που ανακοινώθηκαν το Σάββατο.