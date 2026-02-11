Ο υπουργός Πετρελαίου της Ινδίας παραδέχτηκε σήμερα ότι επικοινωνούσε και συναντήθηκε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν την εποχή που διέμενε στις ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας όμως ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε αδικήματα.

Ο Χαρντίπ Σινγκ Πούρι, διπλωμάτης καριέρας που στράφηκε στην πολιτική, είπε ότι ήταν μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης, μιας «δεξαμενής σκέψης» που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Νορβηγός διπλωμάτης και πρώην υπουργός Τέργε Ρόεντ-Λάρσεν, μέχρι το 2020. Εκείνη την εποχή, συναντήθηκε με τον Έπσταϊν «τρεις, το πολύ τέσσερις φορές».

Ο 78χρονος Ρόεντ-Λάρσεν έχει ζητήσει συγγνώμη για τις σχέσεις του με τον Έπσταιν και η σύζυγός του, η Νορβηγίδα πρεσβευτής Μόνα Γιούλ, παραιτήθηκε για τον ίδιο λόγο.

Ο Πούρι απάντησε για τις επαφές του με τον Έπστιν όταν τον ρώτησε στο κοινοβούλιο ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ραχούλ Γκάντι, ο οποίος ανέφερε ότι το όνομα του υπουργού εμφανίζεται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε ο Αμερικανός χρηματιστής. Ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να ξεκαθαρίσει ποιες ήταν οι δοσοληψίες της με τον Έπστιν.

Ο Πούρι ήταν πρεσβευτής της Ινδίας στα Ηνωμένα Έθνη μεταξύ 2009-13 και ανέλαβε υπουργός στην κυβέρνηση Μόντι το 2017.

Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνουν ότι ο Πούρι και ο Έπστιν αντάλλαζαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα περισσότερα εκ των οποίων αναφέρονταν στον ιδρυτή του LinkedIn Ράιντ Χόφμαν, τον οποίο ο Ινδός διπλωμάτης ήθελε να προσκαλέσει στην Ινδία για να διερευνήσει κατά πόσο προσφερόταν η χώρα του για επενδύσεις στον τομέα του διαδικτύου, σύμφωνα με το ΑΠΕ