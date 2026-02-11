Ο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση προς το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να κλείσει συμφωνία μαζί του, ενώ παράλληλα μελετά την αποστολή δεύτερης ομάδας αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, σε μια στιγμή που η ένταση στην περιοχή εντείνεται.

«Την προηγούμενη φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», δήλωσε ο Τραμπ στον Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφο του ισραηλινού Channel 12 και του ιστότοπου Axios, αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις του Ιουνίου 2025 στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, στο τέλος του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν, λίγες μόνο ημέρες μετά την κατάρρευση των διπλωματικών διαπραγματεύσεων.

«Είχαν υπερβολικές απαιτήσεις», πρόσθεσε ο Τραμπ. Αυτή τη φορά, οι διαπραγματεύσεις είναι «πολύ διαφορετικές», συνέχισε. «Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν».

PRESIDENT TRUMP on Iran: "They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me."



"Obama and Biden, what they did in terms of creating a monster with Iran was terrible." pic.twitter.com/LkOcIsUoTE — Fox News (@FoxNews) February 10, 2026

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε μια κρίσιμη στιγμή για τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τραμπ έχει απειλήσει με επίθεση στο Ιράν εξαιτίας της βίαιης καταστολής των αντι-καθεστωτικών διαδηλωτών τον προηγούμενο μήνα, ενώ το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει στόχους στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ σε αντίποινα.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται τώρα σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι είναι «αυτονόητο» πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα είναι δυνατή και η ένταξη του πυραυλικού προγράμματος.

.@POTUS: We have a massive flotilla right now going over to Iran. I think they want to make a deal. I think they would be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time and we'll have to see if we take out more this time… pic.twitter.com/q1G8qMvmHm — Department of State (@StateDept) February 10, 2026

Η επίσκεψη του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε αυτές τις συνομιλίες. Ο Τραμπ, δε, δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερης ομάδας αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

«Έχουμε τώρα μια τεράστια αρμάδα πλοίων που κατευθύνεται προς το Ιράν. Νομίζω ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Θα ήταν ανόητοι αν δεν το ήθελαν. Την προηγούμενη φορά καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και θα δούμε αν θα χρειαστεί να καταστρέψουμε περισσότερες αυτή τη φορά…»», είπε, προσθέτοντας ότι «σκεφτόμαστε» την αποστολή ακόμα μιας ομάδας αεροπλανοφόρων, μετά την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Τραμπ επισήμανε επίσης ότι ο Νετανιάχου δεν είναι αντίθετος με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν. «Θέλει κι αυτός συμφωνία. Θέλει μια καλή συμφωνία», τόνισε.

Το Ιράν, σύμφωνα με τον Τραμπ, «επιθυμεί επίσης πολύ να καταλήξει σε συμφωνία». Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Ραβίντ ότι οι ΗΠΑ δεν φοβούνται να ασκήσουν πίεση, σημειώνοντας: «Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία, είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την προηγούμενη φορά».

Οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, ώστε να πιέσουν το Ιράν να συμφωνήσει και να διαθέτουν τη δύναμη πυρός για πιθανή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να το πράξει.

Ήδη, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα drone που, όπως δήλωσαν, πλησίασε πολύ κοντά στο Lincoln και επενέβησαν για να βοηθήσουν ένα πλοίο με αμερικανική σημαία, που προσπάθησαν να σταματήσουν οι ιρανικές δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ, τη στενή είσοδο του Περσικού Κόλπου.