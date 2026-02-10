Σημάδια αυξημένης στρατιωτικής ετοιμότητας και προληπτικών κινήσεων αποκαλύπτουν νέες δορυφορικές εικόνες από το πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν στο Ιράν, οι οποίες δείχνουν ότι οι είσοδοι σηράγγων της εγκατάστασης έχουν καλυφθεί με μεγάλες ποσότητες χώματος. Τις εικόνες επικαλείται το Institute for Science and International Security με έδρα την Ουάσινγκτον, το οποίο εκτιμά ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος ή επιδρομής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ ή και από κοινού.

Το Ινστιτούτο, που εδώ και χρόνια παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, αναφέρει ότι οι δορυφορικές εικόνες της Κυριακής αποτυπώνουν πλήρη επιχωμάτωση δύο εκ των εισόδων σηράγγων στο συγκρότημα του Ισφαχάν. Παράλληλα, η τρίτη είσοδος, η οποία βρίσκεται βορειότερα, εμφανίζει «επιπλέον παθητικά αμυντικά μέτρα». Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, έχει σταματήσει κάθε καταγραφή κίνησης οχημάτων στις εισόδους, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η εγκατάσταση έχει τεθεί σε κατάσταση επιχειρησιακού «κλειδώματος».

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Κατά το Institute for Science and International Security, οι συγκεκριμένες ενέργειες αντανακλούν την ανησυχία της ιρανικής ηγεσίας για πιθανό αεροπορικό χτύπημα ή χερσαία επιχείρηση. Η επιλογή της επιχωμάτωσης αποδίδεται στο σενάριο επίθεσης ή επιδρομής από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, ή και από τους δύο μαζί. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το Ινστιτούτο, «η επιχωμάτωση των εισόδων των σηράγγων θα βοηθούσε να απορροφηθεί μέρος της ισχύος ενός πιθανού αεροπορικού πλήγματος και θα καθιστούσε δύσκολη την πρόσβαση από το έδαφος, σε μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων, για την κατάσχεση ή την καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που ενδέχεται να φυλάσσεται στο εσωτερικό». Στο ίδιο πλαίσιο, διατυπώνεται η εκτίμηση ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει ήδη μεταφέρει ευαίσθητα υλικά εντός των σηράγγων, επιδιώκοντας να τα προστατεύσει από ενδεχόμενη επίθεση.

Στην περαιτέρω ανάλυσή του, το Institute for Science and International Security επισημαίνει ότι «παρόμοιες προετοιμασίες είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την καλοκαιρινή επιχείρηση των ΗΠΑ, όταν χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις στο Φορντό, στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν». Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι πριν από την έναρξη του πολέμου διάρκειας 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Ιούνιο, η Ισλαμική Δημοκρατία διέθετε τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η εγκατάσταση που βρίσκεται έξω από το Ισφαχάν ήταν κατά κύριο λόγο γνωστή για την παραγωγή αερίου ουρανίου, το οποίο στη συνέχεια διοχετεύεται σε φυγοκεντρητές, όπου περιστρέφεται και υφίσταται διαδικασία καθαρισμού. Τον προηγούμενο μήνα, δορυφορικά δεδομένα κατέγραψαν την κατασκευή στεγών στον χώρο, με το Institute for Science and International Security να εκτιμά ότι η δραστηριότητα αυτή ενδεχομένως αποτελούσε μέρος επιχείρησης «ανάκτησης όσων απομένουν – περιουσιακών στοιχείων ή συντριμμιών–, χωρίς να γίνει γνωστό τι ακριβώς απομακρύνεται από τον χώρο».