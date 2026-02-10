Στρατιώτες του μεγαλύτερου συντάγματος πεζικού του βρετανικού στρατού προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία, συμμετέχοντας σε εντατικές ασκήσεις στο μοναδικό στο Ηνωμένο Βασίλειο εκπαιδευτικό πεδίο που αναπαριστά συνθήκες πολέμου όπως αυτές στην Ουκρανία. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται στο Copehill Down, μια ειδική εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας στο Salisbury Plain, στην κομητεία Wiltshire.

Οι στρατιώτες εκπαιδεύονται στις προκλήσεις του αστικού πολέμου, σε ένα περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για να προσομοιάζει μιας βομβαρδισμένης πόλης. Το παρασκήνιο αυτής της εκπαίδευσης παρουσιάζεται στο νεότερο επεισόδιο της σειράς του Channel 5 με τίτλο «Platoon 24/7: Preparing for War», το οποίο προσφέρει μια σπάνια ματιά στο κέντρο εκπαίδευσης μάχης σε κλειστούς χώρους.

Στην άσκηση συμμετείχαν στρατιώτες από το σύνταγμα The Rifles, οι οποίοι κλήθηκαν να εξουδετερώσουν εχθρική δύναμη κρυμμένη μέσα σε τρία κτίρια της εγκατάστασης. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί ώστε να θυμίζει μια κατεστραμμένη πόλη, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική προσομοίωση συνθηκών μάχης. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την ανάπτυξη των νεοσύλλεκτων σε εκπαιδευτικό πεδίο του ΝΑΤΟ στη Γερμανία, όπου θα παραμείνουν για έναν μήνα, προετοιμαζόμενοι για ενδεχόμενες επιχειρήσεις στην ανατολική Ευρώπη.

Ο λοχαγός Μάικ Λίντγκρεν, διοικητής του Λόχου D, 5ου Τάγματος των The Rifles, δηλώνει στο ντοκιμαντέρ ότι «ένας πόλεμος με τη Ρωσία θα ήταν στρατιώτες εναντίον στρατιωτών». Όπως εξηγεί, οι αντίπαλες δυνάμεις διαθέτουν παρόμοιο εξοπλισμό και εκπαίδευση, έστω και με διαφορετικές μεθόδους και μια τέτοια σύγκρουση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε περιβάλλοντα που μοιάζουν πολύ με αυτά της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι τα αστικά περιβάλλοντα αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση στον πόλεμο, καθώς είναι «εξαιρετικά συγκεχυμένα» και οι επικοινωνίες συχνά δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο εχθρός δεν βρίσκεται απαραίτητα μπροστά, αλλά μπορεί να είναι πάνω, δίπλα ή ακόμη και κάτω από τους στρατιώτες, μέσα σε αποχετευτικά δίκτυα. Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι τυφεκιοφόροι να αποδείξουν τη θέλησή τους να πολεμήσουν, εισερχόμενοι σε σκοτεινά κτίρια όπου γνωρίζουν ότι υπάρχουν εχθρικές δυνάμεις, εμπλεκόμενοι σε μάχη εκ του σύνεγγυς.

Αναφερόμενος στην ένταση της άσκησης, ο λοχαγός Λίντγκρεν τονίζει ότι πρόκειται για μια εμπειρία «άμεση, προσωπική και ιδιαίτερα έντονη» για τους νεαρούς στρατιώτες. Το Copehill Down, επίσημα γνωστό ως εγκατάσταση «Fighting in Built Areas» (FIBUA), βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Shrewton, Chitterne και Tilshead. Σύμφωνα με την Daily Mail κατασκευάστηκε το 1987 ώστε να μοιάζει με χωριό της Βαυαρίας στη Γερμανία και με την πάροδο των ετών επεκτάθηκε σημαντικά, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ένα «shoot house» κόστους 190.000 λιρών το 2015, καθώς και επιπλέον έργα ύψους 325.000 λιρών για τη δημιουργία νέων στενών, σηράγγων, συγκροτημάτων και υπερυψωμένων διαδρόμων.

Οι νεοσύλλεκτοι έχουν υποβληθεί σε σκληρή εκπαίδευση διάρκειας έξι μηνών, στο πλαίσιο προετοιμασίας για πιθανή ανάπτυξη στην πρώτη γραμμή της ανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι στρατιώτες εκπαιδεύονται και στη μέθοδο «Sword Lane», η οποία έχει σχεδιαστεί για να δοκιμάζει τα σωματικά και ψυχικά τους όρια, διδάσκοντάς τους «ελεγχόμενη επιθετικότητα» υπό συνθήκες ακραίας κόπωσης και ελάχιστου ύπνου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, έχει δεσμευτεί για την αποστολή βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου. Όπως δήλωσε τον προηγούμενο μήνα, βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε «στρατιωτικούς κόμβους» στην Ουκρανία στο πλαίσιο ειρηνευτικών προσπαθειών, σε περίπτωση επίτευξης εκεχειρίας.

Οι δυνάμεις αυτές θα συμβάλουν στην εκπαίδευση των ουκρανικών στρατευμάτων και στην προστασία αποθεμάτων οπλισμού, με στόχο την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας. Οι σχετικές πληροφορίες έγιναν γνωστές μετά από συνάντηση του συνασπισμού των προθύμων στο Παρίσι. Ο συνασπισμός, που αριθμεί περίπου 35 χώρες, συνεδριάζει από τον Μάρτιο του περασμένου έτους με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου προστασίας της Ουκρανίας από μελλοντικές απόπειρες της Ρωσίας να καταλάβει εδάφη της μετά το τέλος του πολέμου.