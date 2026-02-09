Ο Κιρ Στάρμερ ορκίζεται να παραμείνει στην εξουσία, την ώρα που το πρωθυπουργικό του γραφείο βυθίζεται σε νέα κρίση με την αποχώρηση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κορυφαίου συμβούλου του, την ώρα που ο ηγέτης του Σκωτικού Εργατικού Κόμματος Ανας Σαρουάρ ζήτησε ευθέως σήμερα την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Η παραίτηση του διευθυντή επικοινωνίας του Στάρμερ, Τιμ Άλαν, μόλις πέντε μήνες μετά τον διορισμό του, εντείνει την αίσθηση πολιορκίας στην Ντάουνινγκ Στριτ 10, καθώς ακολουθεί την αποχώρηση του υπασπιστή και επιτελάρχη του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, την Κυριακή, ενός από τους αρχιτέκτονες της σαρωτικής εκλογικής νίκης των Εργατικών πριν από 18 μήνες.

Στην εσωτερική του τοποθέτηση προς τους συνεργάτες στο Νο10, ο Στάρμερ εξήρε τη συμβολή του ΜακΣουίνι στην «πολιτική αναγέννηση» των Εργατικών και έστειλε μήνυμα ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. «Πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι δύναμη για το καλό… Προχωράμε από εδώ, με αυτοπεποίθηση, καθώς συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η κρίση Στάρμερ και το σκάνδαλο Μάντελσον

Ο Στάρμερ εισέρχεται σε αυτή την κρίσιμη φάση με ιστορικά χαμηλά ποσοστά αποδοχής, εσωκομματικές ανταρσίες στην κοινοβουλευτική ομάδα και βαριές σκιές πάνω από την κρίση του, μετά την απόφασή του στα τέλη του 2024 να διορίσει τον βετεράνο των Εργατικών Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ. Η επιλογή αναθεωρείται, αφότου έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τη σχέση του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρεϊ Έπσταϊν, προκαλώντας σάλο στο Λονδίνο. Τυπικά, ο ΜακΣουίνι ανέλαβε την ευθύνη για τον διορισμό, όμως η τελική πολιτική απόφαση ανήκε στον Στάρμερ, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για την ικανότητά του να κρατηθεί στην πρωθυπουργία, την ώρα που το κύρος του υπονομεύεται από αλλεπάλληλες υπαναχωρήσεις σε πολιτικές του δεσμεύσεις και την άνοδο του λαϊκιστικού Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ στις δημοσκοπήσεις.

Στο παρασκήνιο, αξιωματούχοι του Νο10 προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο υπουργοί να ζητήσουν ιδιωτικά από τον πρωθυπουργό να αποχωρήσει ή να απειλήσουν με παραιτήσεις, αν εκείνος επιμείνει να μείνει στη θέση του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διεργασίες. Ένας συνεργάτης υπουργού εκτιμά ότι οι πιθανότητες να «βγάλει ο Στάρμερ την εβδομάδα» είναι 50-50, εικόνα που αποτυπώνει το βάθος της εσωτερικής αναταραχής στην ηγετική ομάδα των Εργατικών.

Οι αγορές «ψηφίζουν» αβεβαιότητα για τον Στάρμερ

Η νέα δίνη γύρω από τον Στάρμερ δεν έμεινε χωρίς αντίκτυπο στις αγορές, με τις αποδόσεις των δεκαετών βρετανικών κρατικών ομολόγων να ανεβαίνουν έως και τις 4,57%, πριν υποχωρήσουν οριακά στο 4,55%, και τη στερλίνα να υποχωρεί έως 0,5% στις 87,3 πένες ανά ευρώ. Οι επενδυτές δείχνουν να προτιμούν τη σταθερότητα που –παρά τις αναταράξεις– ενσαρκώνουν ο Στάρμερ και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, φοβούμενοι ότι τυχόν αντικατάστασή τους θα άνοιγε τον δρόμο για διαδόχους πιο πρόθυμους να χαλαρώσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και να αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αποχώρηση του Άλαν αφήνει ακόμη ένα κενό στον ήδη αποδυναμωμένο στενό κύκλο εμπιστοσύνης του Στάρμερ, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για παρατεταμένη εσωτερική «μάχη ισχύος» ανάμεσα στον ίδιο και τον ΜακΣουίνι, που απειλούσε να προκαλέσει ανοιχτό εμφύλιο στο πρωθυπουργικό γραφείο. «Αποφάσισα να παραιτηθώ για να επιτρέψω τη δημιουργία μιας νέας ομάδας στο Νο10», ανέφερε ο Άλαν σε δήλωσή του, ευχόμενος «κάθε επιτυχία» στον πρωθυπουργό και την ομάδα του – ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα που δεν αρκεί για να σβήσει την εικόνα μιας κυβέρνησης στα πρόθυρα εσωτερικής αποσύνθεσης.