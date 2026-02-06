Ένας έφηβος από τη Φλόριντα κατηγορείται ότι έβαλε σκόπιμα φωτιά σε φίλο του, ρίχνοντας βενζίνη στο αγόρι, ενώ οι συνομήλικοί του γελούσαν και βιντεοσκοπούσαν την τρομακτική αυτή «φάρσα». Ο Μπρέιντι Μινγκ, 17 ετών, συνελήφθη για κακούργημα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που δείχνει το περιστατικό που έλαβε χώρα στο νησί Κάουφμαν, στη μέση της λίμνης Κερ της Φλόριντα, στις 11 Ιανουαρίου.

Οι τέσσερις φίλοι κάθονταν γύρω από μια φωτιά και έπιναν αλκοόλ στην παραλία του νησιού, όταν ο Μινγκ άρχισε να «κάνει πλάκα» με ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη. Ο Μινγκ στην αρχή φαίνεται να ρίχνει στη φωτιά βενζίνη, προκαλώντας τις φλόγες να φουντώσουν και να εκτοξευθούν στον αέρα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάριον. Στο βάθος ακούγονται γέλια ενώ ο Μινγκ απευθύνει μια ανησυχητική ερώτηση στην ομάδα. «Θέλετε να καείτε;» ρώτησε ο Μινγκ, που αρχίζει να ρίχνει βενζίνη στη φωτιά και μετά τρέχει προς τον φίλο του και του ρίχνει το εύφλεκτο υγρό στα πόδια του.

Οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα τον έφηβο που προσπαθεί να τρέξει μακριά από τη «γραμμή του πυρός» που δημιούργησε ο Μινγκ με τη βενζίνη, ενώ τα άλλα αγόρια ακούγονται να ξεσπούν σε γέλια. Οι υπόλοιποι της παρέας παρότρυναν το αγόρι που φλεγόταν να πηδήξει στη λίμνη, για να σβήσει τη φωτιά. Το θύμα υπέστη εγκαύματα στο πίσω μέρος των ποδιών και των χεριών του, και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Νοσοκομείο UF Health Shands στο Γκέινσβιλ, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ παιδιατρικής. Οι γιατροί που τον εξέτασαν, μιλούν για εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο δεξί χέρι, το πόδι και τους γλουτούς του. «Βαθιά εγκαύματα» βρέθηκαν και στα κάτω μέρη των ποδιών και στον αριστερό μηρό του.

Το θύμα είπε αρχικά στη μητέρα του ότι άδειασε ένα μπιτόνι βενζίνης στη φωτιά, η οποία φούντωσε και οι φλόγες του έκαψαν το χέρι. Ωστόσο ο πατέρας του αγοριού βρήκε το βίντεο του Μινγκ και επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη. Το θύμα είπε ψέματα στους γονείς του επειδή ο Μινγκ του είπε να μην πει σε κανέναν τι συνέβη. Ένας μάρτυρας που έδωσε «μια ακριβή περιγραφή του τι συνέβη» επιβεβαίωσε στην αστυνομία ότι ο Μινγκ είχε κυνηγήσει τον έφηβο, προσθέτοντας ότι η παρέα άναψε φωτιά επειδή έκανε κρύο και ότι ο Μινγκ χρησιμοποίησε βενζίνη για να ανάψει τη φωτιά.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι καμία από τις ενέργειες του Μινγκ δεν έγινε κακόβουλα και ότι δεν υπήρξε κανένας καβγάς μεταξύ της ομάδας πριν από το περιστατικό. Ο Μινγκ παραδόθηκε στην αστυνομία και κρατείται χωρίς εγγύηση, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post.

Δείτε το βίντεο: