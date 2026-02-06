Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 170 τραυματίστηκαν όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά του μέσα σε σιιτικό τζαμί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής. Πρόκειται για τη φονικότερη επίθεση αυτού του τύπου στην πόλη εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, σε μια χώρα που βλέπει ξανά το φάσμα της βίας να επιστρέφει.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του τεμένους Khadija Tul Kubra Imambargah, σε ημιαστική περιοχή στα περίχωρα του Ισλαμαμπάντ, είναι σοκαριστικές: αιμόφυρτα σώματα πάνω στο χαλί, θραύσματα γυαλιών και ερειπίων, πανικόβλητοι πιστοί να ζητούν βοήθεια.

Δεκάδες τραυματίες κείτονταν στους κήπους του συγκροτήματος, την ώρα που τα ασθενοφόρα προσπαθούσαν να τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία της πόλης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο βομβιστής εντοπίστηκε και σταμάτησε στην είσοδο του τζαμιού από αστυνομικούς, προτού πυροδοτήσει τη βόμβα.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Οι δράστες δεν έχουν ακόμη αναλάβει την ευθύνη, ωστόσο η επίθεση φέρει τα «χαρακτηριστικά» του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με το δίκτυο καταγραφής συγκρούσεων ACLED. Οι σιίτες, μειονότητα σε ένα κυρίως σουνιτικό Πακιστάν 241 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν επανειλημμένα βρεθεί στο στόχαστρο οργανώσεων όπως το Ισλαμικό Κράτος και η σουνιτική ένοπλη οργάνωση Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Οι αρχές προειδοποιούν ότι η νέα αυτή επίθεση εντείνει τους φόβους για αναζωπύρωση της σεκταριστικής βίας.

Βόμβα στην πρωτεύουσα του Πακιστάν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η βόμβα χτύπησε σε μια από τις πιο καλά φυλασσόμενες πόλεις της χώρας, τη στιγμή μάλιστα που η πρωτεύουσα βρισκόταν ήδη σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω επίσκεψης του προέδρου του Ουζμπεκιστάν, Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι μπλόκα, σημεία ελέγχου και ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτρέψει τον βομβιστή από το να φτάσει μέχρι την πύλη του τζαμιού.

Ο αναπληρωτής επίτροπος του Ισλαμαμπάντ, Ιρφάν Μέμον, ανακοίνωσε ότι «31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους» και «169 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία» της πόλης. Ο υπουργός Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων Ταρίκ Φαζάλ, μετά την επίσκεψή του σε τραυματίες στο Polyclinic Hospital, διαβεβαίωσε ότι το κράτος παρέχει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.

Πακιστάν σε εβδομάδα αίματος – βόμβα, επιθέσεις, επιχειρήσεις

Η επίθεση στην πρωτεύουσα έρχεται να «σφραγίσει» μια αιματηρή εβδομάδα βίας στο Πακιστάν. Στη ταραχώδη επαρχία Μπαλουχιστάν, αποσχιστές αντάρτες Βελούχοι έκαναν συντονισμένες επιθέσεις σε κυβερνητικά κτήρια, νοσοκομεία και αγορές, σκοτώνοντας 58 πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε ότι εξόντωσε 216 μαχητές σε στοχευμένες επιχειρήσεις. Την Παρασκευή, ο στρατός γνωστοποίησε ότι ακόμη 24 μαχητές, συνδεδεμένοι με την Tehreek-e-Taliban Pakistan, σκοτώθηκαν στην επαρχία Κιμπέρ Παχτούνκβα στα βορειοδυτικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ καταδίκασε με σκληρή γλώσσα την επίθεση, σημειώνοντας στην πλατφόρμα X ότι «η στοχοποίηση τόπων λατρείας και αμάχων είναι ειδεχθές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατάφωρη παραβίαση των ισλαμικών αρχών». Τόνισε ότι το Πακιστάν «παραμένει ενωμένο απέναντι στην τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της» και υποσχέθηκε ότι οι δράστες «δεν θα μας εκφοβίσουν» και «θα λογοδοτήσουν πλήρως».

Παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι οι αντάρτικες και τζιχαντιστικές οργανώσεις βρίσκονται υπό πίεση, η βόμβα στο Ισλαμαμπάντ αναδεικνύει τα κενά ασφαλείας ακόμη και στην καρδιά του κράτους. Η προηγούμενη μεγάλη επίθεση στην πρωτεύουσα σημειώθηκε μόλις στις 11 Νοεμβρίου, όταν βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε 27· σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, δράστης τότε ήταν Αφγανός υπήκοος, χωρίς να υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Η σημερινή επίθεση αναζωπυρώνει τον φόβο πως η βία δεν περιορίζεται πλέον στις περιφέρειες, αλλά επιστρέφει στο πολιτικό και διοικητικό κέντρο του Πακιστάν.