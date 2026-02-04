Τρεις ανήλικες αδελφές έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στον ένατο όροφο πολυκατοικίας, έπειτα από έντονη διαμάχη με τους γονείς τους, οι οποίοι τους είχαν πάρει το κινητό τηλέφωνο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:15 τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Γκαζιαμπάντ, στην πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας.

Τα τρία κορίτσια, η Πάκι 12 ετών, η Πράτσι 14 ετών και η Βισίκα 16 ετών, φέρονται να ήταν αναστατωμένα επειδή ο πατέρας τους είχε πάρει το κινητό τους. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Φεβρουαρίου, οι αδελφές βγήκαν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, κλείδωσαν την πόρτα και στη συνέχεια πήδηξαν στο κενό η μία μετά την άλλη.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, οι κραυγές τους ήταν τόσο δυνατές που ξύπνησαν τους γονείς, τους γείτονες και τους φύλακες ασφαλείας του συγκροτήματος κατοικιών. Ωστόσο, μέχρι τη στιγμή που οι γονείς κατάφεραν να σπάσουν την πόρτα, ήταν ήδη αργά. «Όταν φτάσαμε στο σημείο, επιβεβαιώσαμε ότι τρία κορίτσια, κόρες του Τσέταν Κουμάρ, είχαν χάσει τη ζωή τους αφού πήδηξαν από το κτίριο», δήλωσε ο Ατούλ Κουμάρ Σινγκ, βοηθός αστυνομικός διευθυντής.

Τηλεοπτικά πλάνα στην Ινδία κατέγραψαν τα σώματα των ανήλικων κοριτσιών στο έδαφος έξω από το κτίριο, ενώ η μητέρα τους θρηνούσε και σοκαρισμένοι γείτονες παρακολουθούσαν. Αργότερα αναφέρθηκε ότι ενδεχομένως δύο από τις αδελφές να έπεσαν κατά λάθος, στην προσπάθειά τους να συγκρατήσουν την τρίτη.

Οι τρεις αδελφές φέρονται να ήταν υπερβολικά επηρεασμένες από την κορεατική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένων ταινιών, μουσικής και τηλεοπτικών σειρών, σε τέτοιο βαθμό ώστε είχαν υιοθετήσει ακόμη και κορεατικά ονόματα. «Τις τελευταίες ημέρες τους είχε απαγορευτεί η χρήση κινητού τηλεφώνου, ένας περιορισμός που φαίνεται πως τις επηρέασε έντονα», δήλωσε ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Νίμις Πατέλ.

Η αστυνομία εντόπισε επίσης οκτασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας, γραμμένο σε ένα μικρό ημερολόγιο τσέπης. Ο πατέρας των κοριτσιών, Τσέταν Κουμάρ, περιέγραψε το περιεχόμενό του: «Έγραφαν, “Μπαμπά, συγγνώμη, η Κορέα είναι η ζωή μας, η Κορέα είναι η μεγαλύτερη αγάπη μας, ό,τι κι αν πεις, δεν μπορούμε να το εγκαταλείψουμε. Γι’ αυτό αυτοκτονούμε”», ανέφερε, προσθέτοντας: «αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν γονιό ή παιδί». Στο σημείωμα αναφερόταν επίσης: «Προσπάθησες να μας απομακρύνεις από τους Κορεάτες, αλλά τώρα ξέρεις πόσο πολύ τους αγαπάμε».

Εικόνες από το σπίτι της οικογένειας αποκάλυψαν γραπτά στους τοίχους του υπνοδωματίου των κοριτσιών, με φράσεις όπως «I am very very alone» και «make me a heart of broken (sic)». «Είναι σαφές ότι τα κορίτσια είχαν επηρεαστεί από την κορεατική κουλτούρα και το αναφέρουν στο σημείωμα αυτοκτονίας», δήλωσε ο Πατέλ.

Σύμφωνα με τις αρχές, η εξάρτησή τους από τα κινητά τηλέφωνα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 και εξελίχθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε πριν από δύο χρόνια αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το σχολείο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Αργότερα την Τετάρτη, κάτοικος της περιοχής, ο Αρούν Σινγκ, δήλωσε ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και ανέφερε στο ινδικό δίκτυο NDTV πως, καθώς ετοιμαζόταν να κοιμηθεί, είδε κάποιον να κάθεται στο μπαλκόνι έτοιμος να πηδήξει. «Δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν άνδρας ή γυναίκα, γιατί βρισκόμουν σε απόσταση. Φώναξα τη σύζυγό μου και της είπα ότι κάποιος προσπαθεί να πηδήξει και ότι πρέπει να κάνω κάτι», ανέφερε.

Όπως είπε, αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για καβγά ζευγαριού. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνέχεια εμφανίστηκε ένα ακόμη κορίτσι, το οποίο προσπάθησε να τραβήξει το άτομο που καθόταν στο κάγκελο και τα κατάφερε. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, το άτομο ανέβηκε ξανά στο χείλος του μπαλκονιού. «Ένα μικρό κορίτσι ήρθε και αγκάλιασε σφιχτά το άτομο που καθόταν στο κάγκελο. Πριν προλάβω να πάρω το τηλέφωνό μου και να καλέσω κάποιον για να τους σταματήσει και οι τρεις έπεσαν από το μπαλκόνι», περιέγραψε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μία από τις τρεις φαινόταν αποφασισμένη να πηδήξει, ενώ οι άλλες δύο προσπαθούσαν να τη σώσουν, όμως τελικά και οι τρεις έπεσαν με το κεφάλι. Ο μάρτυρας κατέβηκε αμέσως στο ισόγειο και κάλεσε την αστυνομία και ασθενοφόρο, το οποίο, όπως υποστήριξε, χρειάστηκε μία ώρα για να φτάσει. «Σε μια χώρα όπου πίτσα, μπέργκερ και ψώνια παραδίδονται σε 10 λεπτά, χρειάστηκε μία ώρα για να έρθει ασθενοφόρο. Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πραγματοποίησε 10 με 15 κλήσεις και ότι δεν γνώριζε προσωπικά την οικογένεια.