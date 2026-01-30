Η Κάθριν Ο’Χάρα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών σκορπώντας θλίψη στους θαυμαστές της. Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από τον μάνατζερ της στο Variety. Η Κάθριν Ο’Χάρα έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή (30/01) στο σπίτι της στο Λος Άντζελες μετά από σύντομη ασθένεια.

Πενήντα χρόνια στα φώτα

Η καριέρα της ηθοποιού στο Χόλιγουντ μέτρησε πέντε δεκαετίες. Το βάπτισμα του πυρός το πήρε με την συμμετοχή της στην καναδική κωμική σειρά σκετς «Second City Television», για την οποία κέρδισε το πρώτο της βραβείο Emmy.

Η Ο’Χάρα συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες όπως οι «After Hours», «Beetlejuice» και οι δύο πρώτες ταινίες «Home Alone», στις οποίες υποδύθηκε τη μητέρα του Κέβιν, του χαρακτήρα δηλαδή που υποδύθηκε ο Μακόλεϊ Κάλκιν.

Ήταν συχνή συνεργάτιδα του Κρίστοφερ Γκεστ, εμφανιζόμενη στις ταινίες του «Best in Show», «For Your Consideration», «Waiting for Guffman» και «A Mighty Wind». Επίσης, είχε δανείσει τη φωνή της σε λατρεμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως το «The Nightmare Before Christmas» και το «Chicken Little».

Η «αναγέννηση» στα 60

Στα 60 της χρόνια, η Κάθριν Ο’ Χάρα «αναγεννήθηκε» τηλεοπτικά, με την συμμετοχή της στην κωμική σειρά του CBC «Schitt’s Creek» όπου «συστήθηκε» στο κοινό ως η άπορη νοικοκυρά Μόιρα Ρόουζ.

Για την συμμετοχή της αυτή κέρδισε το δεύτερο βραβείο Emmy και της άνοιξαν οι πόρτες για να αναλάβει κι άλλους σημαντικούς τηλεοπτικούς ρόλους. Οι σειρές «The Last of Us» του HBO και «The Studio» του Apple TV ήταν τα επόμενα που πρόσθεσε στο ήδη πλούσιο βιογραφικό της.

Στην σειρά «The Studio» η Κάθριν Ο’Χάρα υποδύθηκε ένα ιστορικό στέλεχος του Χόλιγουντ ενώ τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν με τον Σεθ Ρόγκεν ξεκίνησαν πρόσφατα.