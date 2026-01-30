Τον γύρο των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρο τον πλανήτη κάνει η είδηση της κινηματογραφικής ληστείας στο κέντρο του Τόκιο, όπου τρεις δράστες άρπαξαν βαλίτσες με περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, αποτελώντας σπάνιο φαινόμενο για την ιαπωνική πρωτεύουσα, η οποία φημίζεται για τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να αρπάξουν τις βαλίτσες που περιείχαν τα χρήματα γύρω στις 9:30 μ.μ. την Πέμπτη κοντά στον σταθμό Ουένο, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τόκιο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα θύματα ήταν μια ομάδα πέντε Κινέζων και Ιαπώνων υπηκόων που προσπαθούσαν να φορτώσουν βαλίτσες με 2,3 εκατομμύρια ευρώ (420 εκατ. γεν) σε ένα όχημα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Fuji TV, τα θύματα κατέθεσαν στην αστυνομία ότι τα χρήματα προορίζονταν για ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Σε άλλο περιστατικό, ένας άνδρας που μετέφερε περί το ένα εκατομμύριο ευρώ (190 εκατ. γεν) σε μετρητά δέχθηκε επίσης επίθεση με δακρυγόνα από ομάδα τριών ανδρών την περασμένη νύχτα σε χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου Tokyo-Haneda, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία διερευνά πιθανή σχέση μεταξύ των δύο επιθέσεων, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.