Από τις ένοπλες συγκρούσεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έως την ιστορική ξηρασία στη Ναμίμπια και την πλήρη απομόνωση της Βόρειας Κορέας, η ΜΚΟ CARE ανέδειξε σήμερα τις δέκα «ξεχασμένες» ανθρωπιστικές κρίσεις του 2025. Η έκθεση δημοσιοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, έναν χρόνο μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αναστείλουν τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια.

Για να καταρτίσει αυτόν τον κατάλογο με τις κρίσεις που έχουν λάβει τη λιγότερη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, η ΜΚΟ κατέγραψε από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2025 τα άρθρα σχεδόν 350.000 διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως, σε πέντε γλώσσες.

Αποτέλεσμα: 1.534 άρθρα αφορούσαν την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου τη δεκαετία του 2010 μαινόταν εμφύλιος πόλεμος και περίπου 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν «σε κατάσταση ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης», σύμφωνα με την CARE.

Πιο σημαντικός ο γάμος του Τζεφ Μπέζος;

Τα άρθρα για τη χώρα αυτή ήταν κατά 63 φορές λιγότερα από αυτά που αναφέρονταν στον γάμο του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, τον Ιούνιο (96.927).

Εξάλλου, η Μαδαγασκάρη, που πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, «κοινωνική αναταραχή» και όπου τον Οκτώβριο σημειώθηκε πραξικόπημα, εμφανίστηκε σε 6.210 άρθρα, περισσότερες από 70 φορές λιγότερα από τα 450.000 που σχολίασαν το «κλείσιμο του TikTok στις ΗΠΑ».

«Χωρίς άρθρα δεν υπάρχει δημόσια πίεση. Χωρίς δημόσια πίεση δεν λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Χωρίς πολιτικές αποφάσεις δεν υπάρχει ανθρωπιστική χρηματοδότηση», τόνισε η ΜΚΟ που έχει παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες.

«Το 2025 τα ανθρωπιστικά προγράμματα του ΟΗΕ για τη Ζιμπάμπουε ή το Μαλάουι χρηματοδοτήθηκαν μόλις κατά 14%», πρόσθεσε η CARE, διευκρινίζοντας ότι στην ούτως ή άλλως μειωμένη χρηματοδότηση προστέθηκαν «οι βίαιες περικοπές στον προϋπολογισμό που αποφασίστηκαν από τις ΗΠΑ και από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, οι οποίες οδήγησαν σε μείωση σχεδόν στο ήμισυ της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια ιδεολογική και οικονομική αμφισβήτηση της ίδιας της διεθνούς αλληλεγγύης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε η Αντεά Γκιγιό, εκπρόσωπος της CARE Γαλλίας.

Και οι επιπτώσεις «είναι εξαιρετικά σοβαρές» σε αυτούς τους πληθυσμούς «σε κατάσταση λιμού, σε κατάσταση δίψας, σε κατάσταση ακραίας φτώχειας», με τις γυναίκες και τα κορίτσια «να πλήττονται πάντα δυσανάλογα» και να εκτίθενται σε κινδύνους σεξουαλικής βίας, πρόσθεσε η Γκιγιό.

«Οι ξεχασμένες κρίσεις»

Για το 2025, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία βρίσκεται πρώτη στον κατάλογο με τις ξεχασμένες κρίσεις, μπροστά από τη Ναμίμπια, τη Ζάμπια, το Μαλάουι, την Ονδούρα, τη Βόρεια Κορέα, την Ανγκόλα, το Μπουρούντι, τη Ζιμπάμπουε και τη Μαδαγασκάρη.

Εδώ και δέκα χρόνια, από τότε που η CARE άρχισε να καταγράφει τις κρίσεις αυτές, η αφρικανική ήπειρος βρίσκεται «κάθε χρόνο σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένη από τα μέσα ενημέρωσης», αναφέρει η ΜΚΟ.

Και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία περιλαμβάνεται πάντα στον κατάλογο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Σε αυτή τη χώρα της κεντρικής Αφρικής, η κατάσταση ασφαλείας έχει βελτιωθεί μετά τον αιματηρό εμφύλιο της δεκαετίας του 2010, αν και παραμένει «εύθραυστη», όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο πρόεδρος Φοστέν Αρσάνζ Τουαντερά. Η ανασφάλεια επιμένει στα ανατολικά, στα σύνορα με τα δύο Σουδάν, αλλά και στα βορειοδυτικά.

«Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι το 80% των λιγότερο προβεβλημένων κρίσεων (το 2025) ήταν στην Αφρική και το 60% στη νότια Αφρική», υπογράμμισε η Σαρλίν Πέλσαχ Αμπάλι, αναπληρώτρια διευθύντρια της CARE Ζιμπάμπουε.

«Σε εμάς στην Αφρική, περιλαμβανομένης της Ζιμπάμπουε, οι κρίσεις μας έχουν την τάση να είναι μακρές, να ξεκινούν αργά και να είναι περίπλοκες» και να μην προβάλλονται από τα μέσα.

Το 2023-24, η Ζιμπάμπουε αντιμετώπισε «σοβαρή ξηρασία που προκλήθηκε από το ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη απώλεια σοδιών και λειψυδρία», σημείωσε η CARE.

Το 2025, η κλιματική αλλαγή αποτελεί «έναν κοινό παράγοντα» για όλες αυτές «τις ξεχασμένες κρίσεις», πρόσθεσε εκτιμώντας ότι «δρα ως πολλαπλασιαστής των κρίσεων».

Οι κάτοικοι «το βιώνουν άμεσα και επανειλημμένα» στη νότια Αφρική, τόνισε η Αμπάλι.

«Οι ξηρασίες, οι κυκλώνες, οι πλημμύρες γίνονται πιο συχνοί και πιο έντονοι από χρονιά σε χρονιά (…) και οι φτωχοί πληθυσμοί πλήττονται πιο σκληρά», πρόσθεσε.