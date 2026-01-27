Ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία και προκάλεσαν τον τραυματισμό περισσότερων από είκοσι ανθρώπων στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, καθώς το Κίεβο και η Μόσχα ξανάρχισαν συνομιλίες για να δοθεί τέλος στον πόλεμο που σύντομα θα εισέλθει στον πέμπτο χρόνο του.

Βόμβα ολίσθησης έπληξε την πόλη Σλοβιάνσκ σήμερα το πρωί, σκοτώνοντας «ένα ζευγάρι ηλικίας 45 και 48 ετών», ανακοίνωσε η εισαγγελία της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ.

«Ο 20χρονος γιος τους τραυματίστηκε» κατά την επίθεση, πρόσθεσε η εισαγγελία στην ανακοίνωσή της, στην οποία διευκρίνισε ότι άλλα πέντε σπίτια, πέραν αυτού των δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν, υπέστησαν ζημιές.

Η Σλοβιάνσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου, αποτελεί συχνά στόχο των ρωσικών δυνάμεων.

Μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας

Παράλληλα στη νότια Ουκρανία, η Ρωσία διεξήγαγε «μαζική» επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια της Οδησσού, από την οποία σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Σέρχιι Λίσακ.

«Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε κάτω από τα ερείπια», διευκρίνισε ο ίδιος.

«Κάθε ρωσικό πλήγμα αυτού του είδους διαβρώνει τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και υπονομεύει τις προσπάθειες των εταίρων μας να δώσουν τέλος στον πόλεμο», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Περιμένουμε από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τους άλλους εταίρους να μην μείνουν σιωπηλοί και να θυμηθούν ότι για να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη απαιτείται να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Όλεχ Κίπερ, τον περιφερειακό κυβερνήτη της Οδησσού, μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη «μαζική», όπως σημείωσε, επίθεση με «50 drones» των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή. «Εννέα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά (…) και μια έγκυος γυναίκα στην 39η εβδομάδα της κύησης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι άνθρωποι μπορεί ακόμη να βρίσκονται παγιδευμένοι στα ερείπια και ότι τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεκάδες πολυκατοικίες, μια εκκλησία, ένα νηπιαγωγείο και ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, η οποία προκάλεσε επίσης μεγάλες φωτιές σε διάφορα μέρη.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από την περιφερειακή διοίκηση, τις οποίες το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει, δείχνουν κτίρια να έχουν υποστεί ζημιές από εκρήξεις και ομάδες διασωστών να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες σε ένα κτίριο.

Επίσης, η εταιρεία παροχής ρεύματος DTEK ανακοίνωσε ότι ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακή εγκατάσταση στην πόλη της Οδησσού.

«Η ζημιά είναι εκτεταμένη και οι εργασίες επισκευής θα χρειαστούν πολλή ώρα για να αποκατασταθεί ο εξοπλισμός ώστε να επανέλθει σε κατάσταση λειτουργίας», σημείωσε η DTEK σε ανάρτησή της στο Facebook, όπου πρόσθεσε ότι «οι ομάδες μας άρχισαν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αφού έλαβαν την άδεια από τα συνεργεία διάσωσης και τον στρατό. Ειδικοί επιθεωρούν τον εξοπλισμό, απομακρύνουν τα συντρίμμια και μετά αρχίζουν τις επισκευές».

Η περιφέρεια της Οδησσού, όπου βρίσκεται το βασικό λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, αποτελεί συχνά στόχο ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

Χωρίς ρεύμα περίπου το 80% της πόλης και της περιφέρειας του Χάρκοβου

Ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πύραυλοι έπληξαν στο μεταξύ τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ, προκαλώντας διακοπή ρεύματος εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών λόγω του χειμώνα.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο σχολεία υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Φωτογραφίες σε ανεπίσημα κανάλια στο Telegram δείχνουν την ανατολική αυτή πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία και αποτελεί συχνά στόχο των ρωσικών δυνάμεων, να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 165 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εκ των οποίων τα 135 αναχαιτίστηκαν από τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας.

«Το ενεργειακό μας σύστημα δέχθηκε επίθεση και προκλήθηκε αρκετά σοβαρή ζημιά. Όλα τα συνεργεία εργάζονται για να διορθώσουν γρήγορα όλες τις αρνητικές συνέπειες», σημείωσε ο Σινεχούμποφ σε βίντεο που ανήρτησε στην εφαρμογή Telegram.

«Περίπου το 80% της πόλης του Χάρκοβου και της περιφέρειας του Χάρκοβου είναι χωρίς ρεύμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η διαρκής απειλή περαιτέρω αεροπορικών επιδρομών περιπλέκει τις προσπάθειες επιδιόρθωσης.

Παράλληλα ο κυβερνήτης της γειτονικής περιφέρειας Μικολάιφ δήλωσε ότι μια 59χρονη γυναίκα τραυματίστηκε εκεί από επίθεση με drone της οποίας βασικός στόχος ήταν, όπως διευκρίνισε, ενεργειακή υποδομή.

Ρωσική επίθεση δέχθηκε και εγκατάσταση υποδομής στη δυτική ουκρανική περιφέρεια Λβιβ η οποία συνορεύει με την Πολωνία, χώρα-μέλος του NATO, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της.

Τα πλήγματα αυτά σημειώνονται μετά τις συνομιλίες που είχαν την Παρασκευή και το Σάββατο στο Αμπού Ντάμπι Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, οι οποίες ήταν οι πρώτες άμεσες διαπραγματεύσεις που είναι γνωστό ότι γίνονται ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα για το αμερικανικό σχέδιο ρύθμισης της σύγκρουσης.

Νέα τριμερής συνάντηση προβλέπεται να διεξαχθεί την Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Στο μεταξύ ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι ο δρόμος που οδηγεί στην ειρήνη είναι η απόσυρση της Ουκρανίας από την περιοχή του Ντονμπάς. «Η απόσυρση από το Ντονμπάς είναι ο δρόμος προς την ειρήνη για την Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 90% της περιοχής του Ντονμπάς και ο Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι αν η Ουκρανία δεν εγκαταλείψει το υπόλοιπο, η Ρωσία θα το πάρει δια της βίας.