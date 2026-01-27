Η Μαρία Καρυστιανού «δεν είναι θεσμικός συνομιλητής», «είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες, που οφείλει η κυβέρνηση αυτή να υπηρετεί διά της πολιτικής της», τόνισε σε δηλώσεις του στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ο ίδιος δήλωσε ακόμη πως με τις απόψεις που εκφράζει η κ. Καρυστιανού για τα εθνικά ζητήματα, «δεν τη βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, «με τη λογική της κυρίας Καρυστιανού, θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα. Κάτι τέτοιο είναι και ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είχα ακούσει μία πάρα πολύ σοφή φράση σε έναν επικήδειο καλού φίλου για τον πατέρα του, ότι η συμβουλή που του είχε δώσει είναι «να μην απλώνεις τα πόδια σου πέρα από το πάπλωμά σου». Και αυτό εγώ το έχω ως ένα ρητό, το οποίο ακολουθώ σε όλη μου τη ζωή.

Η κυρία Καρυστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες, που οφείλει η κυβέρνηση αυτή να υπηρετεί διά της πολιτικής της. Δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα το παραπάνω. Μπορούμε και ακούμε στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας, όλες αυτές τις θεωρίες, απόψεις. Σε κάποιες υποχρεούμαστε να απαντήσουμε όπως είναι αυτά τα οποία είπε για τις αμβλώσεις. Σε κάποιες άλλες, δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε. Αλλά, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελλατόλα, ότι ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κυρία Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική.

Πέραν του γεγονότος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε – δέκα λεπτά δημοσιότητας. Όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της. Και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν τη βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».

Για το αν θα γίνει συνάντηση του πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου στις αρχές Φεβρουαρίου και αν η NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα υπονομεύει το κλίμα ενόψει της συνάντησης, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου: «Καταρχάς να πω, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση από τα γνωστά μέσα παραπληροφόρησης, παραπλάνησης της κοινής γνώμης, τα οποία κάνουν καριέρα με το “δήθεν αφήγημα ενδοτικότητας”, το οποίο είναι νομίζω το πιο εκτός τόπου και χρόνου αφήγημα των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι μιλάμε για την κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν αθροιστικά σε όλη την υπόλοιπη μεταπολίτευση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Να πούμε, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, θέματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ούτε καμία κυβέρνηση το έκανε αυτό, ούτε και η δική μας κυβέρνηση θα το κάνει. Μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας που επιθυμούμε να επιλυθεί επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου. Από κει και πέρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού, η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με μία γειτονική χώρα, τα οποία πάντοτε κατόπιν συνεννόησης -και χωρίς να μπαίνουν στο τραπέζι ζητήματα που εμείς ποτέ δεν πρόκειται να συζητήσουμε- θα συζητηθούν. Εκπλήξεις εμείς δεν δεχόμαστε.

Και εν πάση περιπτώσει, όσες φορές δημοσίως ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε θέματα στα οποία η χώρα μας και η Δύση είναι αντίθετη: τη δήθεν τουρκική μειονότητα. Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς ειδικά ως Θρακιώτης είστε ιδιαίτερα ευαίσθητος και εγώ ως πρώην φοιτητής της Θράκης. Η απάντηση που είχε δώσει τότε σε παγκόσμια μετάδοση ο Έλληνας πρωθυπουργός, γιατί μιλάμε για μία μουσουλμανική μειονότητα, ή τα όσα είχε πει για τον ρόλο της Χαμάς ο πρωθυπουργός ως απάντηση στον Τούρκο πρόεδρο, επιβεβαιώνουν ότι μόνο να κερδίσεις έχεις από το διάλογο. Όταν διεκδικείς και δεν υποχωρήσεις και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και τοποθετείται χρονικά περίπου εκεί που είπατε».