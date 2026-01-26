Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του σχετικά με τη χρήση βίας στις ΗΠΑ και ζήτησε να διερευνηθεί ο πρόσφατος θανάσιμος τραυματισμός πολίτη από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη.

«Αναμένω ότι οι αμερικανικές αρχές θα διερευνήσουν τώρα διεξοδικά εάν ήταν απαραίτητο να πυροβολήσουν (σ.σ. οι ομοσπονδιακοί πράκτορες) σε αυτήν την περίπτωση», δήλωσε ο Μερτς σε συνέδριο για την ενέργεια στο Αμβούργο, σύμφωνα με το ΑΠΕ

«Οφείλω να πω ότι θεωρώ ανησυχητικό το επίπεδο της (χρήσης) βίας στις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.