Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση του Έλον Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, στον απόηχο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές χώρες για τη λειτουργία του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης «Grok».

Ο επικεφαλής του Χ δημοσίευσε δύο εικόνες γράφοντας «Grok 2025» και «Grok 2026 (RIP)», συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα: «Είναι τόσο δύσκολο να βρεις την ισορροπία», προσθέτοντας ένα emoji που κλαίει από τα γέλια.

Στην πρώτη εικόνα εμφανίζονται άνθρωποι σε παραλία φορώντας μαγιό, ενώ στη δεύτερη οι ίδιοι απεικονίζονται καλυμμένοι με χιτζάμπ, με τον Μασκ να υπονοεί ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στο Grok οδηγούν σε υπερβολική λογοκρισία και, τελικά, στην «ακύρωση» της λειτουργικότητάς του.

It’s so hard to get the moderation just right 😂 pic.twitter.com/rfss0JlwGa — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2026

Ωστόσο, το Grok δεν κατηγορήθηκε για μια απλή ή δευτερεύουσα παράβαση. Η έντονη κριτική και οι έρευνες που ακολούθησαν αφορούν τη δυνατότητα του εργαλείου να δημιουργεί εικόνες σεξουαλικού χαρακτήρα, ακόμη και μέσω ψηφιακής επεξεργασίας υπαρκτών προσώπων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το σύστημα μπορούσε να «γδύνει» ψηφιακά ανθρώπους που υπάρχουν στην πραγματικότητα, χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η πλατφόρμα Χ ανακοίνωσε ότι έλαβε τεχνολογικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει το Grok από το να δημιουργεί τέτοιου είδους περιεχόμενο. Παρά τις παρεμβάσεις αυτές, οι αρμόδιες Αρχές σε διάφορες χώρες εξετάζουν αν τα μέτρα είναι επαρκή και αν τηρούνται οι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.