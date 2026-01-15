Αντιμέτωπο με έρευνες σε πολλές χώρες βρίσκεται πλέον το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ του Έλον Μασκ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η λειτουργία του εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης Grok, όπου μπορούσε να δημιουργεί εικόνες σεξουαλικού χαρακτήρα. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι έλαβε μέτρα ώστε να αποτρέψει το Grok από το να «γδύνει» ψηφιακά «πραγματικά πρόσωπα», ωστόσο καλείται πλέον να αποδείξει ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι επαρκείς.

«Εφαρμόσαμε τεχνολογικά μέτρα για να εμποδίσουμε τον λογαριασμό Grok να επιτρέπει την έκδοση εικόνων πραγματικών προσώπων με αποκαλυπτικές εμφανίσεις, όπως μπικίνι», ανακοίνωσε το Χ σε μήνυμα που αναρτήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις ΗΠΑ.

Το Χ δηλώνει ότι επέβαλε περιορισμούς «αυτής της επεξεργασίας σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των επί πληρωμή συνδρομητών». Ωστόσο, το μήνυμα αφήνει να πλανάται η αβεβαιότητα, αφού διευκρινίζει ότι εφαρμόζει «γεωγραφικό αποκλεισμό» για τη «δημιουργία» μέσω του Grok εικόνων σεξουαλικού χαρακτήρα πραγματικών προσώπων «εντός του πεδίου εφαρμογής νομικού πλαισίου βάσει του οποίου αυτό είναι παράνομο».

Λίγες ώρες πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν εκφράσει συγκρατημένη ικανοποίηση για τη λήψη των επιπλέον αυτών μέτρων που είχαν ανακοινωθεί πριν δημοσιευτούν και αποσαφηνιστούν.

«Σημειώνουμε τα επιπλέον μέρα που υιοθετήθηκαν και θα αποτιμήσουμε προσεκτικά αυτές τις αλλαγές για να βεβαιωθούμε ότι προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τομά Ρενιέ, προειδοποιώντας ότι, αν αυτές οι αλλαγές δεν είναι αποτελεσματικές, η Κομισιόν δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το νομικό πλαίσιο που της επιτρέπει να επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα μέχρι και να μπλοκάρει την πλατφόρμα στο έδαφός της.

«Πληροφορήθηκα σήμερα ότι το Χ ενεργεί για να διασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση προς τη βρετανική νομοθεσία. Αν ισχύει, είναι θετικό, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε και εκείνοι οφείλουν να λάβουν μέτρα», είχε δηλώσει λίγο πριν ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ενώπιον του κοινοβουλίου υπενθυμίζοντας ότι διεξάγεται έρευνα για το θέμα από ανεξάρτητη βρετανική αρχή.

Η Μαλαισία ανακοίνωσε σήμερα ότι διαπίστωσε πως τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από το Χ για να εμποδισθεί το Grok να δημιουργεί ανάρμοστες εικόνες δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο σύνολό τους. Οι Αρχές της Μαλαισίας είχαν ανακοινώσει την Τρίτη ότι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά των δικτύων Χ και xAI.

Όπως ισχύει από τις 9 Ιανουαρίου, «η δημιουργία εικόνων με το Grok περιορίζεται στους επί πληρωμή συνδρομητές», επιβεβαιώνει το Χ.

Στις αρχές του Ιανουαρίου, η πλατφόρμα είχε ανακοινώσει ότι «λαμβάνει μέτρα κατά παράνομου περιεχομένου διαγράφοντάς το, διακόπτοντας οριστικά τους λογαριασμούς και συνεργαζόμενο με τις τοπικές αρχές». Στη συνέχεια, όμως, οι εκπρόσωποι του Χ δεν έκαναν δηλώσεις παρά την πληθώρα των διαμαρτυριών και των απειλών για επιβολή κυρώσεων.

Ορισμένοι χρήστες χρησιμοποίησαν το Grok για να κάνουν αναρτήσεις στο Χ ή να απαντήσουν σε μηνύματα με φωτογραφίες γυναικών που συνοδεύονταν από την εντολή «Βάλε της μπικίνι» για την δημιουργία ενός deepfake μοντάζ.

«Στις 20.000 εικόνες του Grok, περισσότερες από τις μισές εμφανίζουν υπαρκτά πρόσωπα με γυμνό σώμα»

Σύμφωνα με ανάλυση της ΜΚΟ «AI Forensics», στις 20.000 εικόνων που έχει δημιουργήσει το Grok, περισσότερες από τις μισές εμφανίζουν υπαρκτά πρόσωπα με γυμνό σώμα σε διάφορα στάδια, το 81% των οποίων ήταν γυναίκες και το 2% έμοιαζαν ανήλικες.

Το σκάνδαλο οδήγησε στο μπλοκάρισμα του Grok στην Ινδονησία και τη Μαλαισία το σαββατοκύριακο. Η Ινδία ανακοίνωσε ότι διέγραψε χιλιάδες αναρτήσεις στο Χ, ενώ πλήθος δικαστικών και διοικητικών προσφυγών κατατέθηκε στον κόσμο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε χθες την έναρξη έρευνας για να διαπιστωθεί «αν και με ποιον τρόπο το xAI παραβίασε τον νόμο». «Ζητώ από το xAI να λάβει αμέσως μέτρα ώστε αυτό να μην επαναληφθεί», δήλωσε ο Ρομπ Μπόντα, Δημοκρατικός, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και πολέμιος των προσπαθειών του Τραμπ να αποτρέψει την επιβολή ρυθμιστικού πλαισίου για την AI.

Ο εισαγγελέας που θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο τάσσεται υπέρ της πολιτικής μηδενικής ανοχής στη δημιουργία και τη μετάδοση μέσω της ΑΙ μη συναινετικών προσωπικού χαρακτήρα εικόνων ή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο Έλον Μασκ καταγγέλλει τακτικά τα ρυθμιστικά μέτρα των κυβερνήσεων που κατά τη γνώμη του αποσκοπούν στην «κατάργηση της ελευθερίας της έκφρασης». Ο ίδιος, διακηρύσσει ότι πρόθεσή του είναι να προσφέρει «antiwoke» Τεχνητή Νοημοσύνη, απελευθερωμένη από την πολιτική ορθότητα και μεταθέτει στους χρήστες τις ευθύνες.

Από την πλευρά τους, 28 ΜΚΟ υπέγραψαν την Τετάρτη το αίτημα της φεμινιστικής οργάνωσης «Ultraviolet» προς την Google και την Apple να αποσύρουν το Grok και το X από τα appstore τους.