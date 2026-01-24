Ένα στρατιωτικό παλτό που φορούσε o ανώτερος αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) των Ηνωμένων Πολιτειών, Γκρέγκορι Μποβίνο, ο οποίος έχει ηγηθεί επιθετικών επιχειρήσεων κατά της παράτυπης μετανάστευσης σε όλη τη χώρα, προκάλεσε αντιδράσεις στα γερμανικά ΜΜΕ, με ορισμένους σχολιαστές να υποστηρίζουν ότι παραπέμπει σε φασιστική και ιδιαίτερα σε ναζιστική αισθητική.

Ο Μποβίνο έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός κατά τη διάρκεια των επιδρομών στη Μινεάπολη, φορώντας ένα λαδί παλτό μέχρι τις γάμπες, με μπρούτζινα κουμπιά, το οποίο διαφέρει αισθητά από τις στολές παραλλαγής και τα αλεξίσφαιρα που φορούν οι περισσότεροι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Αντίθετα, σε συνδυασμό με το πολύ κοντό κούρεμά του, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel ανέφερε σε σχετικό βίντεο ότι η εμφάνισή του θύμιζε αξιωματικό των Ναζί.

Martialisch und effektheischend, so tritt ICE-Kommandant Gregory Bovino gern auf. https://t.co/NzZCS1jOt6 — DER SPIEGEL (@derspiegel) January 22, 2026

Ο Άρνο Φρανκ, αρθρογράφος του Der Spiegel, έγραψε σε ξεχωριστό άρθρο ότι αυτό που χαρακτήρισε ως «αυταρχική παρέμβαση» στις ΗΠΑ διαμορφώνει σταδιακά τη δική της «διακριτή αισθητική».

«Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, ότι πρόσωπα όπως ο Μποβίνο καταφεύγουν σε δοκιμασμένα πρότυπα», σημείωσε. Όπως έγραψε, ενώ οι υπόλοιποι ομοσπονδιακοί πράκτορες φαίνεται να φορούν «ό,τι βρουν πρόχειρο», ο Μποβίνο «ξεχωρίζει από αυτόν τον τραμπούκικο όχλο, όπως ένας κομψός αξιωματικός των SS ξεχωρίζει από τον θορυβώδη όχλο των SA. Και το κομψό κούρεμα είναι ακριβώς σωστό. Tο μόνο που του λείπει για την τέλεια μεταμφίεση είναι ένα μονόκλ».

Παρόμοια σχόλια έκανε και η Süddeutsche Zeitung. «Και άλλες χώρες είχαν τέτοια παλτά, όμως το ντύσιμο του Μποβίνο ολοκληρώνει τη ναζιστική εικόνα: κοντοκουρεμένο κεφάλι, σαν να είχε πάει στον κουρέα με φωτογραφία του (δολοφονημένου ηγέτη των SA) Έρνστ Ρεμ», ανέφερε.

Το σύνολο συμπλήρωνε «ένα μαύρο πουκάμισο με διακριτικά στον γιακά και, ίσως, το πιο εκκεντρικό αξεσουάρ: μια δερμάτινη ζώνη τύπου Sam Browne, με λουρί που περνά διαγώνια από τον ώμο – αξεσουάρ παλιών αξιωματικών, το οποίο σήμερα συναντάται κυρίως στη σκηνή του BDSM».

Ο Μποβίνο έχει αρνηθεί σε συνεντεύξεις ότι είχε πρόθεση να εκπέμψει ναζιστικά ή φασιστικά μηνύματα και δήλωσε ότι διαθέτει το παλτό εδώ και πολλά χρόνια. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Guardian για σχόλιο.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, υφυπουργός Δημοσίων Σχέσεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε στον Guardian ότι το παλτό αποτελεί τυπικό εξοπλισμό και χαρακτήρισε την υπόθεση κατασκευασμένη «αγανάκτηση». Στο παρελθόν είχε πει στους New York Times ότι πρόκειται για μέρος της «χειμερινής στολής συνοριοφύλακα», αν και η εφημερίδα επικαλέστηκε έγγραφο του 2025 για τις επίσημες στολές της Συνοριοφυλακής, στο οποίο το συγκεκριμένο παλτό δεν αναφέρεται. Η συζήτηση για το στυλ του Μποβίνο δεν περιορίστηκε στη Γερμανία.

«Αν νομίζετε ότι οι χαρακτηρισμοί περί φασισμού και αυταρχισμού είναι υπερβολικοί, σταθείτε και δείτε αυτό το βίντεο», έγραψε τον περασμένο Οκτώβριο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, έντονος επικριτής της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, σχολιάζοντας βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης στο οποίο εμφανιζόταν ο Μποβίνο με το παλτό. «Ούτε καν προσπαθούν να κρύψουν ποιοι είναι».