Η ένταση γύρω από τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεσότα έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας ανησυχία και αντιδράσεις στις τοπικές κοινότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου στο Σεντ Πολ ήρθε να αναδείξει τις εντάσεις αυτές με δραματικό τρόπο: ο 57χρονος πολίτης των ΗΠΑ και μέλος της κοινότητας Hmong, Τσόνγκλι Τάο, συνελήφθη βίαια μέσα στο ίδιο του το σπίτι, ενώ δίπλα του βρισκόταν ο εγγονός του. Οι άνδρες της ICE εισέβαλαν στο σπίτι με όπλα και στρατιωτικού τύπου στολές, οδηγώντας τον Tάο με το ζόρι έξω από το σπίτι του φορώντας μόνο σορτς, Crocs και μια παιδική κουβέρτα, ενώ χιόνιζε.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει γείτονες να σφυρίζουν, να κορνάρουν και να διαμαρτύρονται, ενώ κάποιοι καταγράφουν τη σύλληψη από απόσταση φωνάζοντας να τον αφήσουν.

Σύμφωνα με την αδελφή της συζύγου του, Λουάνσι Μουά, οι πράκτορες τον κράτησαν σε ένα όχημα για περίπου μία ώρα, τον ανέκριναν, του πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα και έπειτα τον άφησαν ελεύθερο, επιτρέποντάς του να γυρίσει πίσω στο διαμέρισμά του. Η οικογένεια πιστεύει ότι οι πράκτορες αναζητούσαν προηγούμενους κατοίκους της οικίας, αλλά επέλεξαν βία και ταπείνωση αντί για διακριτική ταυτοποίηση.

Dragged Into the Cold: An Elderly Man’s Detention and the Human Cost of Immigration Raids in Minnesota



On January 18, in St. Paul, Minnesota, federal Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents carried out a raid at a residential home that quickly drew sharp criticism after… https://t.co/QyxyMrt9gS pic.twitter.com/V8xkHmEsws — Medical Science and Technology #earlytreatments (@MedicalScitech) January 19, 2026

Η οικογένεια Τάο ζει στο συγκεκριμένο σπίτι τα τελευταία δύο χρόνια και ο ίδιος ο Τάο δεν είχε ποτέ καμία ποινική καταδίκη. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η επιχείρηση στόχευε δύο καταδικασμένους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων, Λιου Μουά και Κονγκμενγκ Βανγκ, που ακόμα και σήμερα αναζητούνται, σύμφωνα με το detroitnews.

Η μητέρα του Τάο, Τσούα Τάο, ήταν εξέχουσα νοσοκόμα κατά τον Λαοτιανό Εμφύλιο Πόλεμο και συνέβαλε στη φροντίδα όλων των στρατιωτών ανεξαρτήτως πλευράς. Φρόντισε όλα τα παιδιά της να γίνουν πολίτες των ΗΠΑ. Η οικογένεια καταγγέλλει ότι η σύλληψη του Τάο ήταν τραυματική, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαμάχη, αλλά για βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και δίκαιη μεταχείριση.