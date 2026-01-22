Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η χιονοθύελλα «Fern» που αναμένεται να σαρώσει τις ΗΠΑ, με τα ράφια των σούπερ μάρκετ σε πολλές πολιτείες να αδειάζουν το ένα μετά το άλλο. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα πέσουν πολύ κάτω από το μηδέν, ενώ σε κάποιες περιοχές στα ανατολικά της χώρας το χιόνι μπορεί να φτάσει ακόμα και τους πενήντα-εξήντα πόντους.

Η Megan Monroe-Evans, κάτοικος της Αλαμπάμα, μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει τα άδεια ψυγεία του τοπικού της καταστήματος.

«Ο μετεωρολόγος ανέφερε την πιθανότητα πάγου και χιονιού και αυτό είναι που κάνουμε εδώ στον Νότο… αγοράζουμε όλο το γάλα, το ψωμί και τα αυγά», έγραψε στη λεζάντα. Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα οι «αγορές πανικού» να είναι μόνο φαινόμενο του Νότου.

Παρόμοια βίντεο και φωτογραφίες αναρτήθηκαν από χρήστες στο Τέξας, την Οκλαχόμα και τη Βιρτζίνια.

Οι Αρχές συμβουλεύουν όσους μένουν σε πολιτείες όπως η Μινεσότα και το Ιλινόι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υποθερμίας. Το ψύχος αναμένεται, σύμφωνα με τη New York Post, να κορυφωθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

«Το αρκτικό ρεύμα έρχεται και η κατάσταση θα χειροτερέψει πριν βελτιωθεί», δήλωσε ο μετεωρολόγος της AccuWeather, Tom Kines. Η Νέα Υόρκη ενδέχεται να δει πάνω από 30 εκατοστά χιονιού, τη μεγαλύτερη ποσότητα από τον Φεβρουάριο του 2021, σύμφωνα με την Post.