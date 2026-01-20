Εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας στην Καταλονία, δύο τρένα ενεπλάκησαν σε ισάριθμα ατυχήματα το απόγευμα της Τρίτης. Ένας συρμός του προαστιακού δικτύου Rodalies εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Καταλονία, μεταξύ των περιοχών Χελίδα και Μαρτορέλ. Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή R4 με κατεύθυνση προς τη Μανρέσα.

Tουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Από το ατύχημα έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον τέσσερις σοβαρά τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο μηχανοδηγός. Αρκετά άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο εσωτερικό του συρμού, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που αναφέρουν τοπικά μέσα, αιτία του ατυχήματος φέρεται να ήταν η κατάρρευση τοιχίου αντιστήριξης πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, με το οποίο συγκρούστηκε το τρένο. Η κυκλοφορία στις γύρω περιοχές έχει διακοπεί.

Mira, ya tienes el accidente que pedías….a ver, busca culpables. En Cataluña…. pic.twitter.com/vq2ZlwfJBn — Miguel Angel (@Valledelkas13) January 20, 2026

Η Υπηρεσία Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών (SEM) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 15 άτομα έχουν επηρεαστεί από το συμβάν, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων σοβαρά τραυματιών. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 11 ασθενοφόρα και δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το σχέδιο Ferrocat.

Παράλληλα, ακόμη ένα τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ των σταθμών Τορντέρα και Μασανές, αφού προσέκρουσε σε βράχο που βρισκόταν πάνω στις γραμμές. Στο δεύτερο αυτό ατύχημα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο τρένο επέβαιναν μόνο δέκα άτομα. Τεχνικοί της Adif μετέβησαν στο σημείο όπου έχει ακινητοποιηθεί ο συρμός, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη βλάβη.

Το συμβάν σημειώθηκε σε μια περίοδο που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας. Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν το απόγευμα της Τρίτης τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Αδαμούθ, ανεβάζοντας σε 42 τον αριθμό των θυμάτων, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος.