Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξέφρασε σήμερα την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες θα βρουν μια λύση σχετικά με τον στόχο της αμερικανικής κυβέρνησης να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ενώ σύμφωνα με το Reuters ήταν καθησυχαστικός αναφορικά με την προοπτική ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται στην προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή παραβιάζει την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Τραμπ πέρυσι, και οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν πιθανά αντίποινα σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Μια επιλογή είναι ένα πακέτο δασμών σε αμερικανικές εισαγωγές ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί αυτόματα σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου, μετά από εξάμηνη αναστολή.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι το ζήτημα προέκυψε μόλις πρόσφατα και ότι θα βρεθεί μια λύση που θα διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την Ευρώπη.

«Έχουν περάσει μόλις 48 ώρες. Όπως είπα, καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. «Είμαι βέβαιος ότι οι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν την κατάσταση και ότι αυτό θα εξελιχθεί με τρόπο που θα καταλήξει σε ένα πολύ καλό σημείο για όλους».

Ερωτηθείς για την προοπτική ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, ο Μπέσεντ απάντησε: «Γιατί τρέχουμε σε αυτό το συμπέρασμα; Γιατί πηγαίνετε στο χειρότερο σενάριο;… Ηρεμήστε την υστερία. Πάρτε μια βαθιά ανάσα».

Ο Μπέσεντ απέρριψε επίσης τις εικασίες της αγοράς ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδέχεται να πουλήσουν τα αμερικανικά ομόλογα που κατέχουν ως αποθεματικά, καθιστώντας πιο ακριβή τη χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έχει επιμείνει επανειλημμένα ότι δεν θα συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας. Ωστόσο, οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν δηλώσει ότι το νησί δεν πωλείται και δεν επιθυμεί να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.