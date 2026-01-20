Τα απανθρακωμένα ερείπια ενός εμπορικού κέντρου στο Καράτσι του Πακιστάν καθαρίζουν σήμερα οι πυροσβέστες της χώρας, προσπαθώντας να εντοπίσουν 63 άτομα που αγνοούνται έπειτα από φωτιά που έκαιγε για σχεδόν δύο ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε 21 άτομα.

Η αστυνομία εκφράζει φόβους ότι οι περισσότεροι από τους αγνοούμενους έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν σορούς στα συντρίμμια, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια περιορισμού της τραγωδίας.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά που σημειώθηκε στην πόλη εδώ και πάνω από μια δεκαετία ξεκίνησε αργά το Σάββατο και εξαπλώθηκε γρήγορα στο μεγάλο εμπορικό συγκρότημα «Gul Plaza», διάσημο για τα 1.200 καταστήματα με ρούχα γάμου, παιχνίδια, σερβίτσια και πολλά άλλα.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε στους εσωτερικούς χώρους του εμπορικού κέντρου και μαινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αργά την Κυριακή, πριν τη θέσουν υπό έλεγχο.

Μεγάλο τμήμα της κάποτε επιβλητικής κατασκευής, μεγαλύτερης από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, μετατράπηκε σε σωρό από στάχτη και συντρίμμια σκορπισμένα στον δρόμο, καθώς οι διασώστες αναζητούσαν αγνοουμένους. Ο Ριζουάν Άχμεντ από την ομάδα «Rescue 1122» δήλωσε σήμερα ότι «21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά, ενώ άλλοι 63 εξακολουθούν να αγνοούνται», σχεδόν τρεις ημέρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

«Οι 16 έξοδοι του εμπορικού κέντρου, εκτός από τρεις, ήταν κλειδωμένες όταν ξέσπασε η φωτιά»

Οι διασώστες έσκαψαν στα ερείπια και έβγαλαν σορούς σε σάκους πριν τα στείλουν για εξέταση DNA.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας, Σιέντ Άσαντ Ράζα, δήλωσε στο Reuters ότι 15 δείγματα DNA είχαν συλλεχθεί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας για να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των σορών.

Υπήρξε επίσης αυξανόμενη ένταση στο σημείο, με τους πολίτες να κατηγορούν την καθυστερημένη προσπάθεια διάσωσης και να αποδοκιμάζουν τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος εμφανίστηκε σχεδόν 24 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα διερευνήσει τα αίτια του συμβάντος και την ανταπόκριση των Αρχών, ενώ η αστυνομία επισημαίνει ότι «οι 16 έξοδοι του εμπορικού κέντρου, εκτός από τρεις, ήταν κλειδωμένες όταν ξέσπασε η φωτιά».

Η διοίκηση του Gul Plaza δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό από το Reuters.

Η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στο Καράτσι από τότε που μια βιομηχανική εγκατάσταση τυλίχτηκε στις φλόγες το 2012, σκοτώνοντας περισσότερους από 260 ανθρώπους. Δικαστήριο αποφάνθηκε το 2020 ότι η καταστροφή οφειλόταν σε εμπρησμό.