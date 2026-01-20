Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ένας Αμερικανός πολίτης στη Ρωσία, αφού ταξίδεψε από τις ΗΠΑ για να συναντήσει μια Ρωσίδα που γνώρισε στο διαδίκτυο και στο γιοτ του εντοπίστηκε όπλο από τις ρωσικές αρχές.

Το ρωσικό δικαστήριο ανακοίνωσε επίσημα ότι «ο Τσάρλς Γουέιν Ζίμερμαν» καταδικάστηκε «σε πέντε χρόνια φυλάκιση» μετά την «ανακάλυψη όπλου στο γιοτ του κατά την άφιξή του στο Σότσι».

Ο Ζίμερμαν υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «ταξίδεψε για να συναντήσει μια γυναίκα από τη Ρωσία που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο», όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος Τσέι Μπόουζ.

Ο Ζίμερμαν υποστήριξε ότι αγόρασε το όπλο για αυτοάμυνα, χωρίς να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία δεν επιτρεπόταν να το έχει μαζί του στο σκάφος, σύμφωνα με το ABC News.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τις αμερικανικές αρχές. Ο Ζίμερμαν είναι ένας από τους λίγους Αμερικανούς που παραμένουν σε ρωσική κράτηση, παρά τις πρόσφατες ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.