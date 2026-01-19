Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Δανίας δεν θα συμμετάσχουν στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, μετέδωσε το Bloomberg.

«Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι η κυβέρνηση της Δανίας δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτήν την εβδομάδα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φόρουμ του Νταβός.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φαίνονται να βρίσκονται σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή, που στοχοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και άλλους έξι στενούς συμμάχους με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας, σηματοδοτεί μια πρωτοφανή κλιμάκωση της έντασης.

Το βράδυ της Πέμπτης θα συγκληθεί έκτακτη ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής απέναντι στις απειλές του Τραμπ κατά της Γροιλανδίας, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθούν «οι διατλαντικές σχέσεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, ο Ευρωπαίος επίτροπος, Στεφάν Σεζουρνέ, δηλώνοντας ότι «η Γροιλανδία δεν θα γίνει ποτέ αμερικανική», τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα εργαλεία για να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στις χώρες που εναντιώνονται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.