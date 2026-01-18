Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να είναι το κυρίαρχο πρόσωπο στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που ξεκινά αύριο, Δευτέρα 19/1 και θα διαρκέσει μια εβδομάδα. Αν και ο ίδιος προγραμματίζει να παραμείνει μόνο για δύο ημέρες, το γεγονός ότι θα συνοδεύεται από πολυπληθή αμερικανική αντιπροσωπεία, σημαίνει ότι η ατζέντα του θα είναι γεμάτη με επαφές από την πολιτική και επιχειρηματική ελίτ.

Ο Τραμπ θα φτάσει στο ελβετικό θέρετρο την Τετάρτη, συνοδευόμενος μεταξύ άλλων από πέντε υπουργούς του, ανάμεσά τους ο Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, τον ειδικό απεσταλμένο του για τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ξεχωρίζει το τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επαφές του, ξεχωρίζει η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς εκεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν την προσωπική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στη μεταπολεμική Ουκρανία, εν μέσω έντονων ευρωπαϊκών ανησυχιών για τη στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στη Ρωσία μετά από μια πιθανή κατάπαυση του πυρός. Οι ηγέτες της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχεδιάζουν μάλιστα τη διεξαγωγή μιας συνάντησης κορυφής.

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δεν σκόπευε αρχικά να ταξιδέψει στο Νταβός, ωστόσο συνεργάτες του ανέφεραν ότι θα επανεξέταζε την απόφασή του εφόσον ο Τραμπ οργάνωνε συνάντηση για την Ουκρανία.

Στο παρασκήνιο και ενδεχομένως και στο προσκήνιο, θέμα συζήτησης θα είναι και η Γροιλανδία, με τον Τραμπ να έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί την κατάκτηση του νησιού της Αρκτικής, η οποία ανήκει όμως στη Δανία, ισχυριζόμενος ότι «ρωσικά και κινεζικά πλοία κινούνται ήδη σε όλη την περιοχή». Το θέμα αυτό μπορεί να προκαλέσει και σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει επίσης και το ενδεχόμενο κυρώσεων σε αμερικανικές εταιρείες, αν ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίψει τις εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ και προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες.

Οι Ελβετοί διοργανωτές θα κάνουν το παν για να αποφύγουν μία δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το πρόσωπο του Τραμπ. Κυρίως διότι βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τους αμερικανικούς εμπορικούς δασμούς.

Παρούσα και η Κίνα

Η Κίνα θα είναι επίσης παρούσα με ισχυρή αντιπροσωπεία υπό τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Χε Λιφένγκ. Συνολικά, η 56η Ετήσια Συνάντηση θα συγκεντρώσει 3.000 συμμετέχοντες, από περίπου 130 χώρες, καθώς και ηγέτες από τον επιχειρηματικό κόσμο, τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, διεθνείς οργανισμούς, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη νέα γενιά.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι των εταιριών-εταίρων.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα είναι επίσης πολυσυζητημένο πρόσωπο καθώς συζητιέται το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει πρόωρα τη θητεία της προκειμένου να αναλάβει την προεδρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο Κλάους Σβαμπ, αποχώρησε από τη θέση αυτή μετά από κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω με απόλυτη σαφήνεια ότι ήμουν και παραμένω πλήρως προσηλωμένη στην αποστολή μου – και έχω αποφασίσει να ολοκληρώσω τη θητεία μου. Λυπάμαι, λοιπόν, να σας πω ότι δεν θα απαλλαγείτε από μένα τόσο εύκολα» δήλωσε πάντως πρόσφατα η Γαλλίδα αξιωματούχος.