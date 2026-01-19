Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ φαίνονται να βρίσκονται αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή, που στοχοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και άλλους έξι στενούς συμμάχους με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας, σηματοδοτεί μια πρωτοφανή κλιμάκωση της έντασης.

Αυτή η νέα κλιμάκωση φαίνεται να πυροδοτήθηκε ενδεχομένως από την απόφαση αυτών των οκτώ ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ να πραγματοποιήσουν μια αποστολή αναγνώρισης στη Γροιλανδία τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την πολιτική συντάκτρια του Sky News, Beth Rigby.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία συνομίλησε με τον Τραμπ το πρωί της Κυριακής, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να παρερμήνευσε τη στρατιωτική άσκηση και να μην συνειδητοποίησε ότι στρεφόταν κατά της Ρωσίας και της Κίνας, και όχι κατά των ΗΠΑ.

«Πρόβλημα κατανόησης και επικοινωνίας»

«Ενδέχεται να υπήρξε πρόβλημα κατανόησης και επικοινωνίας», δήλωσε η Μελόνι. «Μου φαίνεται ότι ο κίνδυνος έγκειται στο ότι οι πρωτοβουλίες ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών ερμηνεύτηκαν ως αντιαμερικανικές, κάτι που σαφώς δεν αποτελεί την πρόθεσή τους», τόνισε.

Οι σύμμαχοι επανέλαβαν έκτοτε αυτό το σημείο, αναφέροντας στην κοινή δήλωσή τους την Κυριακή ότι είναι «δεσμευμένοι στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική ως ένα κοινό διατλαντικό συμφέρον».

Η «προσχεδιασμένη δανική άσκηση Arctic Endurance, η οποία διεξήχθη με τους Συμμάχους, ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη. Δεν αποτελεί απειλή για κανέναν», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν εισακούει τις προσεκτικά διατυπωμένες θέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όταν [εκείνες λένε ότι] πιστεύουν στην ασφάλεια της Αρκτικής».

Μπορούν να πείσουν τον Τραμπ να αλλάξει γνώμη

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα συμμετάσχουν στην ετήσια σύνοδο του Νταβός αυτή την εβδομάδα φαίνεται πως θα επιδιώξουν να καταστήσουν σαφές στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι σύμμαχοι επιθυμούν να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ.

«Όμως, το μεγάλο άγνωστο παραμένει το αν οι ΗΠΑ επιθυμούν να συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους συμμάχους μέσω του ΝΑΤΟ», αναφέρει η Rigby.

Όσον αφορά τη Γροιλανδία ο Τραμπ φαίνεται πως να θέλει να δράσει μονομερώς. Έχει καταστήσει σαφές από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησής του ότι επιθυμεί να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, να οικοδομήσει μια «μεγαλύτερη Αμερική» και να χρησιμοποιήσει αυτή τη γεωγραφική έκταση για να ενισχύσει την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι Δανοί έχουν καταστήσει σαφές ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επεκτείνει μαζικά τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, όπως προβλέπεται σε προηγούμενες συνθήκες, αλλά αυτό δεν φαίνεται να είναι αρκετό για τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Υπάρχει πάντα η ελπίδα αυτή η νέα απειλή να αποδειχτεί μια ακόμα από τις μπλόφες του Τραμπ», γράφει η Rigby. Ωστόσο, η συντάκτρια τονίζει πως η ένταση θα μπορούσε επίσης να κλιμακωθεί – και όλες οι προοπτικές είναι βαθιά ανησυχητικές.