Τη συμμετοχή του στο νεοσύστατο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ, αποδεχόμενος τη σχετική πρόσκληση του Αμερικανού ομολόγου του, ενώ, σύμφωνα με επίσημη δήλωση του εκπροσώπου του, θέλει να συμβάλει στην επίτευξη μιας σταθερής ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Του συμβουλίου αυτού θα προεδρεύει ισοβίως ο Ντόναλντ Τραμπ και θα ξεκινήσει με τη διαχείριση της σύγκρουσης στη Γάζα, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί στην αντιμετώπιση άλλων συγκρούσεων, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής και προσχεδίου καταστατικού που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ο εκπρόσωπος του Τοκάγεφ, ο Ρούσλαν Ζελντιμπέι, σημείωσε ότι ο ηγέτης του Καζακστάν ήταν ένας από τους πρώτους που έλαβαν πρόσκληση από τον Τραμπ.

«Ο αρχηγός του κράτους έστειλε επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ εκφράζοντας ειλικρινή ευγνωμοσύνη και επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία του να ενταχθεί σε αυτήν την νέα ένωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Τοκάγεφ.

«Ο πρόεδρος Κ. Τοκάγεφ επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Καζακστάν να συμβάλει στην επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη διακρατική εμπιστοσύνη και την παγκόσμια σταθερότητα», πρόσθεσε.

Η είδηση αυτή μεταδόθηκε πρώτα από το ειδησεογραφικό μέσο Tengri.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε 60 χώρες να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης», αλλά μόνιμη συμμετοχή θα είναι διαθέσιμη σε αυτούς που θα καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.