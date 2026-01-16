Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι έχει συγκροτηθεί το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο έχει αναλάβει την επίβλεψη της μεταπολεμικής διαχείρισης της Γάζας.

«Τα μέλη του συμβουλίου θα ανακοινωθούν σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν την πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης στα περιθώρια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα.

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε τον προηγούμενο μήνα ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει τους διαμεσολαβητές πως εξασφάλισαν δεσμεύσεις από την Αίγυπτο, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γερμανία ώστε οι ηγέτες τους να συμμετάσχουν μαζί με τον Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Οι ΗΠΑ επιδίωκαν να διπλασιάσουν τον αριθμό αυτό, ωστόσο μέχρι στιγμής η πρόοδος ήταν περιορισμένη, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ανώτερος Αραβας διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να καλύψει θέσεις στο συμβούλιο με τους επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ωστόσο, σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Τετάρτη, αξιωματούχος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος σχετικά με τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, τονίζοντας ότι ο Τραμπ συμμετείχε προσωπικά στην επιλογή των προσκεκλημένων για το πάνελ. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι προσκλήσεις στάλθηκαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε «πολλές χώρες» και ότι «η ανταπόκριση ήταν συντριπτικά θετική».