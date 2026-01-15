Σε μια περίοδο κατά την οποία η Λωρίδα της Γάζας προσπαθεί να βγει από τα συντρίμμια ενός πολέμου άνευ προηγουμένου, το πρόσωπο που καλείται να αναλάβει το πρώτο και πιο κρίσιμο στάδιο της ανοικοδόμησης είναι ο Άλι Σάαθ. Πρόκειται για πολιτικό μηχανικό με μακρά διαδρομή στη δημόσια διοίκηση, ο οποίος επιλέχθηκε να ηγηθεί της μεταβατικής προσπάθειας ανασυγκρότησης του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Σάαθ, ο οποίος δεν είναι ευρέως γνωστός στο κοινό, γεννήθηκε το 1958 στο Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Όπως ανέφερε συγγενικό του πρόσωπο στο Γαλλικό Πρακτορείο, πραγματοποίησε τις σπουδές του τόσο στο Κάιρο όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την επαγγελματική του πορεία, εργάστηκε σε πληθώρα θεσμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ανάπτυξης, των χρηματοοικονομικών και των υποδομών, τόσο στα Παλαιστινιακά Εδάφη όσο και σε χώρες του Κόλπου.

Στο πλαίσιο της παλαιστινιακής διοίκησης, τη δεκαετία του 1990 αλλά και του 2000, κατείχε σημαντικά αξιώματα, μεταξύ των οποίων εκείνα του υφυπουργού Σχεδιασμού και Διεθνούς Συνεργασίας, καθώς και του γενικού γραμματέα στο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν και άλλων χαρτοφυλακίων.

Μιλώντας χθες, Τετάρτη, στον παλαιστινιακό ραδιοφωνικό σταθμό Basma, ο Σάαθ αναφέρθηκε εκτενώς στο σχέδιο ανασυγκρότησης της Γάζας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Στη συνέντευξή του παρουσίασε αναλυτικά τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη νέα μεταπολεμική φάση.

«Δεν μιλάμε για “ανοικοδόμηση”, αλλά για εκ νέου οικοδόμηση», τόνισε, επισημαίνοντας την κατεπείγουσα ανάγκη δημιουργίας καταλυμάτων για τα 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι, σχεδόν στο σύνολό τους, αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Αναφερόμενος στις βασικές υποδομές, σημείωσε: «Θα καταστρώσουμε σχέδια για το νερό, την αποκατάσταση των πηγαδιών, τον καθαρισμό του νερού, το νερό είναι το μυστικό της υγείας, της εκπαίδευσης, των νοσοκομείων, που έχουν όλα καταστραφεί».

Σε ό,τι αφορά τα τεράστια φορτία μπάζων από τα κατεστραμμένα κτίρια, ο Σάαθ παρουσίασε την ιδέα της απόθεσής τους στη Μεσόγειο Θάλασσα, κατά μήκος των ακτών της Γάζας, με στόχο την τεχνητή επέκταση της παραλιακής ζώνης.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων, το οποίο διαπραγματεύθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ και οδήγησε στην εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, προβλέπει τη δημιουργία μεταβατικής επιτροπής 15 μελών. Η επιτροπή αυτή θα ασκήσει διοίκηση στο παλαιστινιακό έδαφος υπό την εποπτεία ενός Συμβουλίου Ειρήνης, με πρόεδρο τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος χθες στο ραδιόφωνο, για τη συγκεκριμένη θέση ήρθε σε επαφή μαζί του ο βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος είχε βολιδοσκοπηθεί για να αναλάβει τη διεύθυνση των επιχειρήσεων του Συμβουλίου Ειρήνης επί του πεδίου.

«Μυαλό», όχι όπλα

Σύμφωνα με τον Σάαθ, βάσει του σχεδίου Τραμπ, η επιτροπή του θα αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο της Γάζας, παρότι μεγάλο μέρος της περιοχής εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ζητήματα ασφάλειας και συντονισμού με ένοπλες ομάδες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της επιτροπής.

«Η επιτροπή δεν είναι ένας στρατός, είναι 15 παλαιστίνιοι εμπειρογνώμονες σε ζητήματα ανοικοδόμησης, που θα συνεπικουρούνται από (σ.σ.: τεχνικό) προσωπικό, μυαλό στη θέση των όπλων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τεχνοκρατική επιτροπή της Γάζας αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά σήμερα στο Κάιρο, σε κτίριο της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Αίγυπτο, όπως ανέφερε παλαιστίνιος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την υποστήριξή τους στη σύνθεση της επιτροπής εξέφρασαν οι περισσότερες παλαιστινιακές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, η οποία δήλωσε ότι δεν επιδιώκει ρόλο σε μια μελλοντική αρχή διακυβέρνησης της Γάζας και ότι θα περιοριστεί στην επίβλεψη της σταθερότητας στο έδαφος.

Από την άλλη πλευρά, το αντίπαλο κόμμα Φάταχ, υπό την ηγεσία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, δεν έχει διατυπώσει επίσημη θέση υπέρ της επιτροπής, αν και η παλαιστινιακή προεδρία χαιρέτισε τη δημιουργία της.

Τέλος, παρατηρητές σημειώνουν ότι, λόγω του χαμηλού δημόσιου προφίλ του, ο διορισμός του Σάαθ προκάλεσε έκπληξη. Όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο, στέλεχος διεθνούς οργάνωσης που δραστηριοποιείται στα Παλαιστινιακά Εδάφη σχολίασε ότι η επιλογή αυτή δεν αποτελούσε «μια προφανή επιλογή».