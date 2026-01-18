Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι καταστράφηκαν δυο γέφυρες στον Ευφράτη ποταμό που οδηγούν στη Ράκα (βόρεια), από κούρδους μαχητές που την ελέγχουν κι είναι αντιμέτωποι με επίθεση ευρείας κλίμακας του στρατού της de facto κυβέρνησης της Συρίας.

Κατά την πηγή αυτή, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), στις οποίες δεσπόζουσα συνιστώσα είναι οι Κούρδοι, ανατίναξαν τη μια μετά την άλλη τη νύχτα παλιά και κατόπιν νέα γέφυρα, απομονώνοντας έτσι το άλλοτε οχυρό των τζιχαντιστών στη Συρία, στον τομέα της δυτικής όχθης του ποταμού, από το οποίο διατάχτηκαν να αποσυρθούν από τις δυνάμεις της Δαμασκού.