Τουρκοκύπριοι κατασκευαστές προωθούν αμφιλεγόμενη πρόταση στα κατεχόμενα: χορήγηση υπηκοότητας σε Τούρκους πολίτες που αγοράζουν ακίνητα, για να «ξεφορτωθούν» απόθεμα 25.000 κατοικιών. Η ιδέα, από τον πρόεδρο της Κυπριακής Τουρκικής Ένωσης Κατασκευαστών (KTİMB), Τζαφέρ Γκουρτζάφερ, στοχεύει οικονομική «ανάσα» εν μέσω πιέσεων από την ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά εγείρει σοβαρές γεωπολιτικές ανησυχίες.

Η πρόταση των Τουρκοκυπρίων

Ο Γκουρτζάφερ αποκάλυψε το σχέδιο σε Τούρκους δημοσιογράφους, αναφέροντας συσσώρευση 25.000 κατοικιών, κυρίως στο Τρίκωμο. «Κατά την πανδημία πωλήθηκαν 10.000 γρήγορα λόγω ξένης ζήτησης, αλλά τα επόμενα 20-25.000 κόλλησαν από πιέσεις των Ρωμιών», δήλωσε. Λύση: Πακέτο αγοράς κατοικίας (120.000-200.000 δολάρια) + υπηκοότητα του ψευδοκράτους, αποκλειστικά για πολίτες Τουρκίας. Συζητήσεις γίνονται με τουρκικά υπουργεία και τον αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Οικονομικά οφέλη για Τουρκοκύπριους

Τα κατεχόμενα, που ο Γκουρτζάφερ βαφτίζει «Μαϊάμι της Ανατολικής Μεσογείου», βλέπουν στις κατοικίες πολλαπλασιαστή οικονομίας. Κάθε σπίτι φιλοξενεί 50 οικογένειες ετησίως: ενοίκια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τοπικές δαπάνες. «Υπερβαίνει τα 5άστερα all-inclusive», τόνισε, ζητώντας ελεγχόμενη δόμηση για να μην «πνιγούν σε μπετόν». Οι Τούρκοι αγοραστές κερδίζουν εισόδημα από ενοίκια και «υπηκοότητα» ως bonus.

Γεωπολιτικές εντάσεις με Κύπρο

Η πρόταση έρχεται ως αντίδραση σε τακτικές της Λευκωσίας, που όπως λένε οι Τουρκοκύπριοι ευθύνεται για τη μη πώληση των κατοικιών σε μη Τούρκους. Τουρκοκύπριοι επιχειρηματίες συνελήφθησαν περνώντας νότια ή στη Γαλλία (ΕΕ). Κέρδισαν δικαστικά, με στήριξη του τουρκικού ΥΠΕΞ, δημιουργώντας προηγούμενο. «Χρειαζόμαστε νομική βοήθεια να μη χαθούν νίκες», είπε Γκουρτζάφερ.

Παρά τις διαψεύσεις από Τουρκοκύπριους, όπως ο ηγέτης τους, Τουφάν Ερχιουρμάν, το σχέδιο κλιμακώνεται τον Ιανουάριο 2026.

Επενδυτικές «ευκαιρίες» και κίνδυνοι

Τιμές από 120.000 δολάρια προσελκύουν Τούρκους επενδυτές στο Τρίκωμο, με ενοίκια και ψευδο-υπηκοότητα. Ωστόσο, η Αθήνα και η ΕΕ παρακολουθούν στενά, καθώς ενισχύει την τουρκοποίηση των κατεχομένων, παραβιάζοντας ψηφίσματα ΟΗΕ.

Η πρωτοβουλία των Τουρκοκυπρίων κρύβει ρίσκα για το Κυπριακό: ενθαρρύνει παράνομες αγοραπωλησίες σε ξένα εδάφη, βαθαίνοντας το αδιέξοδο.