Στο Κίεβο έφθασε νωρίς σήμερα το πρωί, για συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, είπαν, σύμφωνα με το Reuters, δύο πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα, καθώς η Ουκρανία αναμένεται σύντομα να συμπληρώσει τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Αντρίι Πίσνι καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων στη διάρκεια της επίσκεψής της, σύμφωνα με μια από τις πηγές.

Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης της Γκεοργκίεβα στην Ουκρανία κρατήθηκαν μυστικές λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Η επικεφαλής του ΔΝΤ, η οποία έχει στενούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ουκρανία, επισκέφθηκε τελευταία φορά τη χώρα τον Φεβρουάριο του 2023. Ο αδελφός της Γκεοργκίεβα είναι παντρεμένος με Ουκρανή και βρισκόταν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, όταν η Ρωσία εισέβαλε.

Η προκαταρκτική συμφωνία

Η Ουκρανία και το ΔΝΤ κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για ένα τετραετές πρόγραμμα δανεισμού ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο, το οποίο εξαρτάται από διάφορες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της ψήφισης ενός προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των εγγυήσεων χρηματοδότησης από τους δωρητές. Αξιωματούχοι του ΔΝΤ λένε ότι η Ουκρανία έχει σημειώσει πρόοδο και αναμένουν την εξέταση του διοικητικού συμβουλίου σε αρκετές εβδομάδες.

Η έγκριση της χρηματοδότησης είναι κρίσιμη, καθώς θα απελευθερώσει πρόσθετες εξωτερικές επενδύσεις που απαιτούνται για να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά της Ουκρανίας, τα οποία το ΔΝΤ έχει υπολογίσει σε περίπου 136,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την περίοδο έως το 2029, δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ο πόλεμος – που σύντομα θα εισέλθει στο πέμπτο έτος του – έχει πλήξει σκληρά την ουκρανική οικονομία, με τη χώρα να έχει προγραμματίσει να δαπανήσει το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων – 2,8 τρισεκατομμύρια χρίβνια ή περίπου 27,2% του ΑΕΠ – για τη χρηματοδότηση των αμυντικών της προσπαθειών το 2026.

Η Γκεοργκίεβα θα εξετάσει την πρόοδο της Ουκρανίας σε διάφορες δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της ψήφισης ενός προϋπολογισμού για το 2026, της λήψης μέτρων για την ενίσχυση των εγχώριων εσόδων μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής της βάσης και της διασφάλισης μεγάλης κλίμακας χρηματοδότησης από εξωτερικούς δωρητές με όρους επιχορήγησης.

Όταν ανακοίνωσε την προκαταρκτική συμφωνία, το ΔΝΤ δήλωσε ότι οι ουκρανικές αρχές συμφώνησαν επίσης να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μεταξύ άλλων μέσω της φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτάται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, του κλεισίματος των τελωνειακών κενών στη νομοθεσία για ορισμένες εισαγωγές και της άρσης των απαλλαγών για τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Το ΔΝΤ αναμένει ότι η Ουκρανία θα εισαγάγει ορισμένα από αυτά τα μέτρα στο κοινοβούλιο, αλλά δεν υπολογίζει σε υψηλότερα έσοδα μέχρι το 2027.

Εκτός από την προσπάθεια να «προστατεύσει» την οικονομία, η οποία έχει υψηλό επίπεδο άτυπων επιχειρήσεων που δεν έχουν ισολογισμούς, η Ουκρανία δεσμεύτηκε επίσης να διατηρήσει τους θεσμούς κατά της διαφθοράς ανεξάρτητους και να διορθώσει τα κενά στον ισχύοντα εργατικό κώδικα.

Ένα σημαντικό ορόσημο

Η Ουκρανία πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο προς το κλείσιμο των χρηματοδοτικών κενών τον περασμένο μήνα, όταν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να της δανείσουν 90 δισεκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια.

Η Ουκρανία πρέπει να εξυπηρετήσει το δάνειο μόνο εάν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις μετά το τέλος του πολέμου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Ολοκλήρωσε επίσης την αναδιάρθρωση χρέους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με την ανάπτυξη, μειώνοντας έτσι την πίεση στο Κίεβο.

Το νέο πρόγραμμα του ΔΝΤ θα αντικαταστήσει το τρέχον τετραετές πρόγραμμα των 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων έχουν εκταμιευτεί περίπου 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο είχε βασιστεί στην πρόβλεψη ότι ο πόλεμος θα τελείωνε το 2025.

Η νέα προκαταρκτική συμφωνία υποθέτει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει φέτος, αλλά περιλαμβάνει ένα «αρνητικό σενάριο» ότι ο πόλεμος θα αποκλιμακωθεί σταδιακά και δεν θα τελειώσει πριν από το 2028.