Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προκειμένου ο έκπτωτος Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ να αποχωρήσει από το Royal Lodge πριν συμπληρώσει τα 66 του χρόνια τον επόμενο μήνα. Την ίδια ώρα, προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι ανακαινίσεις στη νέα του κατοικία «εξορίας» στο Σάντριγχαμ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Χθες, στο εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα Marsh Farm, που βρίσκεται στο βασιλικό κτήμα του βασιλιά στο Νόρφολκ, είχαν στηθεί ξύλινοι φράχτες ύψους περίπου 1,80 μέτρων, ώστε ο χώρος να καταστεί ασφαλής και ιδιωτικός για τον ατιμασμένο αδελφό του βασιλιά. Παράλληλα, είχαν ξεκινήσει εργασίες ανακαίνισης στο εσωτερικό των ερειπωμένων αγροτικών κτισμάτων, τα οποία παρέμεναν κενά εδώ και αρκετά χρόνια.

Εκσκαφέας βρισκόταν στο μπροστινό γκαζόν, ενώ ηλεκτρολόγοι εργάζονταν εντατικά για να καταστήσουν τα κτίρια κατοικήσιμα για τον πρώην δούκα. Επιπλέον, τοποθετούνταν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων κάμερες κλειστού κυκλώματος, ενώ αρκετές νέες πόρτες είχαν παραταχθεί έτοιμες για εγκατάσταση.

Ο Άντριου παρέδωσε το μισθωτήριο συμβόλαιο του Royal Lodge στο κτήμα του Ουίνδσορ τον Οκτώβριο, όταν του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του πρίγκιπα και του δούκα. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε εν μέσω της κλιμάκωσης των σοβαρών καταγγελιών σεξουαλικής φύσεως που συνδέονται με τη φιλία του με τον εκλιπόντα Αμερικανό παιδόφιλο μεγιστάνα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με πηγές από το παλάτι που επικαλείται η Sun, αρχικά θα διαμείνει σε ακόμα μικρότερη κατοικία στο Σάντριγχαμ μέχρι το Πάσχα, οπότε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Marsh Farm. Ειδικότερα, ο Άντριου ενδέχεται να μετακομίσει σε αυτό το προσωρινό σπίτι ήδη από τα τέλη του μήνα, πριν από τα γενέθλιά του στις 19 Φεβρουαρίου.

Πηγή δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι καιρικές συνθήκες, όπως το χιόνι ή η βροχή, δεν έχουν καθυστερήσει τις εργασίες, ωστόσο το ακίνητο χρειάζεται εκτεταμένες παρεμβάσεις για να καταστεί κατοικήσιμο, τονίζοντας πως είναι κατά πολύ μικρότερο και λιγότερο πολυτελές σε σύγκριση με το Royal Lodge. Υπενθυμίζεται ότι η Sun είχε αποκαλύψει ήδη από τον προηγούμενο μήνα πως το Marsh Farm, σε απόσταση περίπου δύο μιλίων δυτικά του Sandringham House, προοριζόταν για τον Άντριου, ενώ από το περασμένο φθινόπωρο είχε επεκταθεί και η απαγόρευση πτήσεων drones πάνω από την περιοχή.

Κατά την επίσκεψη δημοσιογράφων στο σημείο, τουλάχιστον έξι εργάτες εργάζονταν υπό βροχή τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο του ανεξάρτητου ακινήτου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ειδικοί στην εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, ενώ δύο εργάτες αφιέρωσαν ολόκληρη την ημέρα στην τοποθέτηση του ξύλινου φράχτη με τη βοήθεια μηχανήματος τύπου JCB. Στον χώρο βρισκόταν επίσης βαν εταιρείας εξειδικευμένης στην ασφάλεια.

Πηγές ανέφεραν ότι το αγρόκτημα, τα παρακείμενα βοηθητικά κτίσματα και οι στάβλοι ανήκαν στο παρελθόν σε ενοικιαστή αγρότη που είχε αποβιώσει, προσθέτοντας ότι το ακίνητο προετοιμάζεται για νέο ένοικο και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Απρίλιο. Το ακίνητο παρέμενε άδειο επί σειρά ετών και, παρά ορισμένες παρεμβάσεις, απαιτεί εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του αποχετευτικού συστήματος.

Την ίδια ώρα, ο Άντριου συνέχιζε να διαμένει στο Royal Lodge μαζί με την πρώην σύζυγό του, Σάρα. Ωστόσο, φίλος του ανέφερε ότι έχει πλέον αποφασίσει να προχωρήσει στη ζωή του, μετακομίζοντας νωρίτερα από το αναμενόμενο και ξεκινώντας εκ νέου πριν από το τέλος του μήνα ή, σε κάθε περίπτωση, πριν από τα γενέθλιά του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ίδιος και η Σάρα θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια, διατηρώντας επαφές μόνο σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Παρά τη δημόσια απαξίωσή του, ο Άντριου εθεάθη συχνά να ιππεύει άλογα στο κτήμα του Ουίνδσορ όσο παρέμενε στο Royal Lodge, ενώ χρειάστηκαν χρόνια πιέσεων για να πειστεί να αποχωρήσει. Το 2003 είχε καταβάλει προκαταβολικά 1 εκατομμύριο λίρες για 75ετές μισθωτήριο του πρώην σπιτιού της εκλιπούσας βασιλομήτορος, ενώ επένδυσε τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια λίρες σε εκτεταμένες ανακαινίσεις.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα, έχει μιλήσει ανοιχτά για την κοινή τους διαβίωση, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «ένοικο», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το διαζύγιό τους το 1996 ζούσαν σε ξεχωριστές πτέρυγες της λευκής έπαυλης.

Οι πιέσεις για την απομάκρυνσή του εντάθηκαν όταν η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, θύμα σεξουαλικής διακίνησης του Τζέφρι Έπσταϊν, τον κατηγόρησε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της στην Καραϊβική, τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο όταν ήταν 17 ετών, κατηγορίες τις οποίες εκείνος αρνείται. Κατά τις περσινές συζητήσεις, είχε προτείνει να μετακομίσει στο Frogmore Cottage, εφόσον η Σάρα μπορούσε να εγκατασταθεί στο Adelaide Cottage των Ουίλιαμ και Κέιτ, πρόταση που δεν προχώρησε.

Η πίεση αυξήθηκε περαιτέρω όταν αποκαλύφθηκε ότι συνέχισε να ανταλλάσσει email με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν, παρά τις δηλώσεις του το 2019 στο Newsnight ότι είχε διακόψει κάθε επαφή, ενώ έγινε γνωστό ότι δεν είχε καταβάλει ενοίκιο στο Crown Estate για το Royal Lodge. Τον Οκτώβριο, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι επέστρεψε το μισθωτήριο και θα μετακομίσει στο Σάντριγχαμ, με τον βασιλιά Κάρολο να χρηματοδοτεί τη νέα του ζωή.

Την ίδια περίοδο, είχε αναφερθεί ότι η πρώην σύζυγός του είχε βρει νέα κατοικία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι εξακολουθεί να αναζητά ακίνητο, με σενάρια όπως η μετακόμιση σε βοηθητικό οίκημα κοντά στην πριγκίπισσα Βεατρίκη στα Κότσγουολντς ή η διαμονή στην Πορτογαλία με την πριγκίπισσα Ευγενία να μην βρίσκονται στο τραπέζι. Πηγές προσκείμενες στην πρώην δούκισσα της Υόρκης δεν επιβεβαιώνουν τα σχέδιά της, ενώ εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει.