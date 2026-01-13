Ένας δικηγόρος από την Ελβετία, μαζί με τη σύζυγό του, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας ποινική μήνυση κατά του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, έπειτα από τη δημοσίευση σκίτσου που αφορούσε τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά.

Η τραγωδία σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν φωτιά σε μπαρ κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και άφησε περισσότερους από 100 τραυματίες. Την Παρασκευή, ημέρα της κρατικής κηδείας, το Charlie Hebdo ανάρτησε σκίτσο με δύο σκιέρ και τη λεζάντα «Les brûlés font du ski» («Οι καμένοι πηγαίνουν για σκι»), σε ένα λογοπαίγνιο που παραπέμπει στον τίτλο γαλλικής κωμωδίας του 1979.

Η δημοσίευση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ελβετία. Το ζευγάρι προσέφυγε στους εισαγγελείς του καντονιού του Βαλαΐ, στρεφόμενο τόσο κατά του Charlie Hebdo όσο και κατά του σκιτσογράφου Ερίκ Σαλς, υποστηρίζοντας ότι το σκίτσο παραβιάζει διατάξεις της ελβετικής ποινικής νομοθεσίας περί βίαιου περιεχομένου και προσβάλλει την αξιοπρέπεια των θυμάτων, υποβαθμίζοντας τη σοβαρότητα της τραγωδίας μέσω της σάτιρας.

Η υπόθεση έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση έντεκα ετών από την τρομοκρατική επίθεση στο Charlie Hebdo. Στις 7 Ιανουαρίου, η Γαλλία τίμησε τη μνήμη των 12 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους το 2015 στα γραφεία του περιοδικού στο Παρίσι, σε μια επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα. Η επέτειος αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για τα όρια της σάτιρας και της ελευθερίας της έκφρασης, καθιστώντας τη συγκεκριμένη δημοσίευση ακόμη πιο ευαίσθητη.

Το ζευγάρι ζητά ποινική έρευνα και, σε περίπτωση καταδίκης, αποζημίωση για όλα τα θύματα.