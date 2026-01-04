Ξεκίνησε χθες η ποινική έρευνα σε βάρος των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έπειτα από καταγγελίες ότι μία έξοδος κινδύνου του καταστήματος ήταν «πάντα κλειδωμένη».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι Ζακ και Ζεσικά Μορέτι, 49 και 40 ετών αντίστοιχα «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας», μετά τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε ακόμη 119.

Η πυρκαγιά στο Le Constellation ξέσπασε στο υπόγειο μπαρ, όταν βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας άναψαν την οροφή, η οποία ήταν καλυμμένη με μονωτικό αφρό.

Σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας έδειχνε θαμώνες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, να συνεχίζουν να διασκεδάζουν καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν στην οροφή, χάνοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα κατά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν διαφύγει.

«Παγίδα θανάτου»

Ο χώρος χαρακτηρίστηκε «παγίδα θανάτου», όταν αποκαλύφθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να σωθούν συνωστιζόμενοι σε μια στενή σκάλα, για να ξεφύγουν από τις φλόγες και τον καπνό στο υπόγειο μπαρ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail, αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε και άλλη πιθανή έξοδος κινδύνου, η οποία όμως φέρεται να ήταν πάντα κλειδωμένη.

Ένας 31χρονος μπάρμαν που εργάζεται σε άλλο κατάστημα της περιοχής και θαμώνας του Le Constellation, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Bild, αποκάλυψε πως «υπήρχε μια είσοδος που λειτουργούσε και ως έξοδος. Και υπήρχε και έξοδος κινδύνου. Όμως κάθε φορά που ήμουν εκεί, ήταν πάντα κλειδωμένη. Όλοι στην πόλη ήξεραν ότι αργά ή γρήγορα κάτι κακό θα συνέβαινε».

«Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο καπνιστών. Σχεδόν κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε, οι περισσότεροι ανέβαιναν προς το αίθριο. Το δωμάτιο καπνιστών χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη. Υπήρχε ένας καναπές μπροστά από την πόρτα και απ’ έξω ήταν πεταμένα διάφορα αντικείμενα χωρίς τάξη», είπε επίσης ο 31χρονος.

Ένας ακόμη μάρτυρας, ο οποίος κατευθυνόταν προς το μπαρ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και του οποίου φίλος βρίσκεται μεταξύ των αγνοουμένων, δήλωσε: «Υπάρχει άλλη έξοδος, αλλά νομίζω ότι την κλείδωναν επειδή κάποιοι άνθρωποι φεύγανε χωρίς να πληρώσουν».

Η Mail on Sunday έχει επίσης εντοπίσει μια τρίτη έξοδο στο ισόγειο του μπαρ, η οποία οδηγούσε σε κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού για σκι. Όποιος χρησιμοποιούσε αυτή την έξοδο θα έπρεπε στη συνέχεια να περάσει από μια ακόμη γυάλινη πόρτα για να βγει στον δρόμο. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές εάν κάποια από αυτές τις πόρτες ήταν ανοιχτή ή κλειδωμένη όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά στις 1:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Τα θύματα της τραγωδίας

Τα πρώτα τέσσερα θύματα της φωτιάς σε μπαρ στην Ελβετία ταυτοποιήθηκαν και πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίας 16 και 21 ετών, και δύο άνδρες, ηλικίας 16 και 18 ετών.

Οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι είναι οι πρώτοι που αναγνωρίστηκαν επίσημα από την αστυνομία μετά την πυρκαγιά της παραμονής Πρωτοχρονιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 άτομα, ενώ άλλοι 119 τραυματίστηκαν.

Οι περισσότεροι τραυματίες είναι έφηβοι και νέοι ηλικίας έως περίπου 25 ετών και φέρουν σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των θυμάτων

Ο Στεφάν Γκάντζερ, κρατικός σύμβουλος υπεύθυνος για το Τμήμα Ασφάλειας, δήλωσε ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων είναι «πρώτη προτεραιότητα», αναγνωρίζοντας την «αβάσταχτη αναμονή» που υφίστανται οι οικογένειές τους.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Ζακ Μορέτι, εμφανίστηκε χθες για πρώτη φορά μετά την τραγωδία, κοντά σε ένα εστιατόριο που διαθέτει στο γειτονικό χωριό Λενς. Αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της Mail on Sunday.

Στο μεταξύ, το χθεσινό επεισόδιο του The Masked Singer στο ITV ακύρωσε την εκτέλεση του τραγουδιού Disco Inferno, το οποίο περιλάμβανε χορευτές με στολές φωτιάς, «λόγω πιθανών ευαισθησιών».