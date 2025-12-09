Μια πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε κτίριο στο δυτικό Μανχάταν, με αποτέλεσμα να υψωθεί πυκνό σύννεφο καπνού πάνω από τη συνοικία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης και αμερικανικά ΜΜΕ.

Όπως έγινε γνωστό από την Εταιρεία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πόλης της Νέας Υόρκης, η οποία συντονίζει κάθε είδους επείγον περιστατικό, λεωφορεία ναυλώθηκαν προκειμένου να μεταφέρουν τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με θύματα.

Σύμφωνα με πλάνα που προβάλλει το CBS, η φωτιά εκδηλώθηκε στον τελευταίο όροφο εξαώροφου κτιρίου, στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει πως περίπου 140 πυροσβέστες έχουν μεταβεί στο σημείο, ενώ οι δρόμοι της συνοικίας έχουν κλείσει.

The New York City Fire Department says it is working to contain a fire in a residential building Tuesday morning on Manhattan’s Upper West Side. Smoke and flames could be seen spreading across the top floor of a six-story building.



More: https://t.co/9dFXCQJBvC pic.twitter.com/nMdwK58haW — NewsNation (@NewsNation) December 9, 2025

Breaking: A major fourth-alarm fire has erupted at a building on West 107th Street in Manhattan, New York.



There are currently no reports of injuries. pic.twitter.com/zO9mTbXyJJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 9, 2025