Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, έθεσε στο τραπέζι των συζητήσεων μια ριζική αλλαγή στη δομή ασφαλείας της Ευρώπης, προτείνοντας τη δημιουργία ενός νέου πυρήνα συνεργασίας με πρωταγωνιστικό ρόλο για την Άγκυρα.

Δεδομένου του σεναρίου ενδεχόμενης αποδέσμευσης των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ο Φιντάν πρότεινε τη σύμπραξη πέντε μεγάλων κρατών για να καθοδηγήσουν τη συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας: «Χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Τουρκία και η Ιταλία πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να καθοδηγήσουν τη συζήτηση».

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει εάν θα δημιουργήσει το δικό της κέντρο βάρους στη νέα παγκόσμια τάξη ή εάν θα «επιτρέψει σε άλλες μεγάλες δυνάμεις να της υποδείξουν την πορεία».

Ο Φιντάν συνέδεσε την ανάγκη για αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής άμυνας με την ένταση από τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αφορμή τις εκτιμήσεις ευρωπαϊκών υπηρεσιών ότι η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ έως το 2029.

Όπως είπε, «Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύει την εθνική της ασφάλεια». Και γι’ αυτό, η υπό διαμόρφωση ειρηνευτική συμφωνία δεν αφορά απλώς την παύση των εχθροπραξιών, αλλά το ευρύτερο πλαίσιο ισορροπίας στην περιοχή.

Ο Φιντάν θεωρεί ότι υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί μια μακροχρόνια περίοδος σταθερότητας. «Μια τέτοια συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς δεσμεύσεις ότι καμία πλευρά, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα επιτεθεί στην άλλη», ανέφερε, εξηγώντας πως αν επιτευχθεί κάτι τέτοιο «η περιοχή θα μπορούσε να γνωρίσει 50, 60 ή και 70 χρόνια ειρήνης… ίσως και περισσότερα».

Αναφερόμενος στις υβριδικές ρωσικές επιχειρήσεις που ανησυχούν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις – από κυβερνοεπιθέσεις έως στοχεύσεις υποδομών – ο Φιντάν υπενθύμισε ότι η Τουρκία έχει βρεθεί πολλές φορές απέναντι στη Μόσχα σε μέτωπα όπως η Συρία και η Λιβύη.

Εκεί διευκρίνισε ότι η Άγκυρα προτιμά τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας: «Η διαφορά είναι η εξής: εμείς δεν διακόψαμε ποτέ τον διάλογο με τη Ρωσία. Αντιδρούμε όταν παραβιάζονται τα συμφέροντά μας». Κατά τον ίδιο, η Τουρκία δεν μπορεί να επιλέξει μια μόνιμη κατάσταση αντιπαράθεσης με τους γείτονές της και επιδιώκει σχέσεις που δεν οδηγούν σε αδιέξοδα.

Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και το μήνυμα προς τις Βρυξέλλες

Στο θέμα της ενταξιακής πορείας, που παραμένει στάσιμη, ο Τούρκος ΥΠΕΞ επέκρινε το λεγόμενο «πακέτο ενστάσεων» για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, λέγοντας πως αυτά είναι «υποκειμενικές κρίσεις». Υποστήριξε ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει αντικειμενική:

«Ανοίγουν τα κεφάλαια και στη συνέχεια ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις».

Κατά τον ίδιο, η προηγούμενη στασιμότητα δεν οφειλόταν σε θέματα θεσμών αλλά σε «πολιτικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις ορισμένων κρατών-μελών».

Θύμισε επίσης ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «έχει διατυπώσει ξεκάθαρα τη βούληση της Τουρκίας να ενταχθεί στην ΕΕ», προσθέτοντας πως «τώρα είναι η σειρά της ΕΕ» να δείξει πολιτική βούληση.