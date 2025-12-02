Ένα άγαλμα του Παβαρότι στο Πεζάρο της Ιταλίας «βυθίστηκε» σε ένα χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται μέχρι τα γόνατα μέσα στον πάγο και περικυκλωμένο από διαφανή προστατευτικά τοιχώματα, προκαλώντας την οργή της χήρας του διάσημου τενόρου.

Η χήρα του Παβαρότι, Νικολέττα Μαντοβάνι, δήλωσε ότι είναι «θυμωμένη και στενοχωρημένη» και χαρακτήρισε την απόφαση προσβλητική και «παράλογη», ενώ κατηγόρησε το δημοτικό συμβούλιο ότι γελοιοποίησε τη μνήμη του συζύγου της.

Σύμφωνα με το bbc.gr, ο δήμαρχος του Πεζάρο, Αντρέα Μπιανκάνι, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του διάσημου τενόρου και παραδέχθηκε ότι το συμβούλιο «έκανε λάθος», ενώ είπε πως είχε αρχικά ενημερωθεί ότι το άγαλμα δεν θα αγγιζόταν.

Νωρίτερα, ωστόσο, είχε δημοσιεύσει μια επεξεργασμένη εικόνα που απεικόνιζε το άγαλμα να παίζει χόκεϊ επί πάγου, με το hashtag #DaiUnCinqueAPavarotti («Δώστε ένα πέντε στον Παβαρότι»).

Το χάλκινο άγαλμα που απεικονίζει τον Παβαρότι με σμόκιν, τα χέρια απλωμένα και ένα μαντήλι στο ένα χέρι, αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2024 και ο τενόρος είχε στενούς δεσμούς με το Πεζάρο, όπου είχε βίλα και ήταν επίτιμος δημότης. Ο δήμαρχος είπε ότι είναι πλέον αδύνατο να αποσυναρμολογηθεί η παγοπίστα ή να μετακινηθεί το άγαλμα, αλλά υποσχέθηκε ότι «δεν θα ξανασυμβεί».

Το άρθρο θυμίζει επίσης τη διεθνή καριέρα του Παβαρότι, τη συμμετοχή του στους Τρεις Τενόρους και την εμβληματική ερμηνεία του Nessun Dorma στο Μουντιάλ του 1990. Ο Παβαρότι πέθανε το 2007, σε ηλικία 71 ετών, μετά από μάχη με καρκίνο του παγκρέατος, αφήνοντας πίσω του τέσσερις κόρες. Η Μαντοβάνι, δεύτερη σύζυγός του, ξαναπαντρεύτηκε το 2020.