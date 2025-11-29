Η πρόσφατη επίθεση στην Ουάσινγκτον, όπου δύο στρατιώτες της West Virginia National Guard δέχθηκαν πυρά -με τον έναν να χάνει τη ζωή του- δεν είναι μια απλή τραγωδία.

Ο βασικός ύποπτος, Rahmanullah Lakanwal, δεν ήταν ένας τυχαίος μετανάστης, αλλά πρώην μέλος των λεγόμενων Zero Units, αφγανικών παραστρατιωτικών δυνάμεων στενά συνδεδεμένων με τη CIA.

Σύμφωνα με την Washington Post οι Zero Units, γνωστές και ως “National Strike Units, θεωρούνταν από τις πιο αποτελεσματικές δυνάμεις κατά των ανταρτών και εξτρεμιστικών ομάδων, με εξειδικευμένη εκπαίδευση, εξοπλισμό και υποστήριξη ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς Άντριου Γουλφ και Σάρα Μπέκφορντ

Ωστόσο, κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, νυχτερινές εφόδους και εκτελέσεις έχουν στοιχειώσει τη φήμη τους.

Η ένταξη του Lakanwal στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης-ασύλου των ΗΠΑ μετά την αποχώρηση από το Αφγανιστάν — και η τελική χορήγηση ασύλου στην άνοιξη του 2025 — φαίνεται πως βασίστηκε στην υπόθεση ότι πρώην συνεργάτες των ΗΠΑ κινδύνευαν από αντίποινα.

O Rahmanullah Lakanwal πρώην μέλος των Zero Units

Η χθεσινή επίθεση — με θύμα έναν στρατιώτη της West Virginia National Guard — και ο τραυματισμός ενός άλλου, έφερε στο φως τον κίνδυνο που ενδεχομένως ενέχουν τέτοιες μετακινήσεις. Οι αμερικανικές αρχές έχουν αναστείλει προσωρινά την επεξεργασία νέων αιτημάτων ασύλου από Αφγανούς, ενώ το ζήτημα της ασφαλούς επανεγκατάστασης πρώην μαχητών τίθεται με πιο επιτακτικό τρόπο.

Το γεγονός ότι κάποιος που θεωρούνταν «σύμμαχος» και «συνεργάτης» στο πεδίο μάχης κατά των Ταλιμπάν κατέληξε κατηγορούμενος για δολοφονία στρατιώτη στις ΗΠΑ λίγα μόλις χρόνια μετά τον επαναπατρισμό προβληματίζει όχι μόνο για τα πρωτόκολλα ασύλου αλλά και για την αξιολόγηση κινδύνου.